47歲盧淑儀挑戰「第一險峰」蚺蛇尖　凍齡不老身材Fit過後生女

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-11 15:06

人們常說：常做運動可以養顏，真的是沒錯。李克勤太太盧淑儀最近愛上登高遠足這個活動，早前才挑戰完獅子山等著名行山路線，日前（10/03）又再挑戰另一條行山路線，有「香港第一險峰」之稱的蚺蛇尖。雖然蚺蛇尖只有海拔468公尺，但山勢陡峭而且遍布碎石，地方又偏遠，所以也被遠足人士稱為「香港三尖」之一，是為全港最高危地點的路段之一。成功挑戰蚺蛇尖，可謂是眾多行山發燒友的checklist。

47歲盧淑儀依然fit爆！（IG@lo_suk_yee_emily）

當日盧淑儀用了4個小時，就行了總共13.73km的路段，十分厲害！出發前她在起點拍照留念，還用箭嘴在照片上指着位於山頂的終點。雖然蚺蛇尖是4星行山路線，但似乎都難不到盧淑儀，她落山時還側着身體，手腳並用一步一步行，十分之有經驗，就連甄子丹的老婆，汪詩詩都忍不住留言「Wow!!!」表示佩服。

盧淑儀以大熱姿態當選《1992年香港小姐競選》冠軍。（網上圖片）

大家最記得的事，除了盧淑儀是李克勤的老婆外，就是她還是《1992年香港小姐競選》冠軍，其實她還同時是最上鏡小姐和二十週年金輝大獎得主，參選「香港小姐」之後她也參加了《國際華裔小姐》並奪得了亞軍。當選後她並沒有在娛樂圈發展，僅主持過《寰宇風情》、 《新舊歡如夢》和《電視風雲廿五載》等幾個綜藝節目，以及參演過《拳聖》一套電視電影。

李克勤－李克勤於2006年與前港姐冠軍盧淑儀結束14年愛情長跑，於洲際酒店設宴，由劉德華擔任伴郎，譚詠麟擔任證婚人，筵開40席，邀請了600多人。（視覺中國）

盧淑儀當選港姐後不久就與李克勤相戀，其後更退出了娛樂圈轉號道當上高爾夫球教練，兩人更在2006年結婚。當其時由譚詠麟及陳百祥擔任婚禮主持人，劉德華任伴郎，盧淑儀的妹妹擔任伴，而兄弟團則是梁榮忠、劉偉恆和錢國偉，姊妹團也有鍾麗淇和蔡少芬，全都是當時的當紅花旦小生，簡直是豪華兄弟姊妹團。婚後翌年，李克勤在音樂專輯《My Cup of Tea》發表會上承認盧淑儀懷孕，盧淑儀並在2007年10月誕下第一名兒子Ryan，2010年3月也再誕下第二名兒子Rex，婚後生活相當美滿幸福。

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