唔只曾淑雅係「山系女中豪傑」　圈中仲有N位娛圈「三尖」女將

撰文： 秦志鴻 最後更新日期： 2021-03-12 08:30

在過去的2020年，香港人盡受新冠肺炎影響，各類「聚會」受到不定程度掣肘。慶幸香港山多平地少，行山突然成為去年最受歡迎的戶外活動，不論冷門還是熱門的行山路徑都變得人頭湧湧，不再是「行山友」的專利。除了不少人食住個勢成為山系YouTuber之外，電視台亦相繼拍攝與行山相關的節目，推廣行山運動，先有去年ViuTV的《美女郊遊遊》，近日又再有TVB的《港產旅行團》。

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講到「山系藝人 x YouTuber」，相信不少香港人都會即時聯想到Jumbo曾淑雅，事關她幾乎走勻整個香港的行山路線，更拍片分享至個人YouTube頻道，與觀眾分享最貼地的行山資訊和注意事項，再加上她又是《港產旅行團》主持，若稱她為「山系女神」的代表人物，可謂最適合不過。

睇睇Jumbo靚相：

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由於香港行山已經成為熱話，在大家高談闊論時，不難提到所謂的「香港三尖」。所謂的「香港三尖」，其實就是指青山、蚺蛇尖、以及釣魚翁，而並列三尖是因為三個地方是香港三座尖削的山峰，而且地勢陡峭及碎石滿佈，難以行走，是不少「行山友」希望挑戰的行山路線。而作為「山系女神」Jumbo當然不會缺席！但其實除了Jumbo之外，圈中仍然有多位「三尖」女將，到底佢哋係邊個呢？

即刻欣賞吓以下娛圈「三尖」女將嘅登山英姿：

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點撃睇女神們行山路線：