洪卓立N年前《YES！》封面出土　MV女主角戴祖儀當年得4歲

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-12 14:30

洪卓立推出新歌《你那邊好嗎》，搵嚟戴祖儀擔任MV女主角，仲著上中學校服演出，而且導演仲搵嚟一件好特別嘅道具：陳年《YES！》雜誌，仲要係洪卓立做封面人物﹗

洪卓立推出新歌《你那邊好嗎》，搵嚟戴祖儀擔任MV女主角。

MV中呢本Ken做封面人物嘅《YES！》雜誌，係2009年8月14日出版第961期書刊，Ken入行第3年拍攝，計番當年，MV女主角戴祖儀只係得4歲。原來本書係MV導演專誠喺網上二手店搵返嚟。洪卓立：「見到這本雜誌、這個封面確是『驚為天人』！亦有點尷尬。因那時候的樣子又青春無敵、又比現在瘦，所以看見時是尷尬的，但同時亦是一個很好的回憶。」

MV中戴祖儀要著返中學校服，洪卓立笑指佢係「着校服KOL」。

Ken呢次搵戴祖儀做MV女主角，笑指佢係「着校服KOL」：「因為她是一個大家很受落、很想見到佢穿着校服嘅一位 artist，而且戲都演得很好，所以就邀請她來拍攝這個MV。」Ken坦言拍攝Joey著校服唔難，最大難度係點表達出MV當中訊息：「如何令大家回想起屬於自己的中學時代，例如：一齊化妝、一齊睇好老土但又一定會睇晒嘅台劇等等，好多好多呢類情境加喺MV中，目標並非話畀大家知洪卓立、戴祖儀以前係點，反而是要透過MV令大家回想起屬於自己以前嘅模樣。」