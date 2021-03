撰文: 陳栢宇 最後更新日期: 2021-03-13 13:00

袁偉豪(Ben)一直是攝影發燒友,更常常搵老婆張寶兒(Bowie)做模特兒,而張寶兒最近亦沉迷被影,請來不同攝影師合作留倩影,簡直襯到絕。日前,張寶兒孖袁偉豪搵單立文、胡蓓蔚夫婦到尖沙咀食晚飯,期間她竟然企上酒店行李車擺Pose曬腿任老公影相,非常貪玩。媽媽級的陳凱琳在社交網站見到相片後亦有留言,指自己都有在同一地點影類似的照片,引來張寶兒回應:「hahahaha! Always love doing the naughty poses(哈哈,最鍾意做呢啲百厭Pose)」。

點擊下圖觀看張寶兒最近有幾沉迷做模特兒: