50歲鍾麗緹曾因豐臀被取笑感自卑　重拾自信教你15分鐘練出蜜桃臀

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現年50歲的性感女神鍾麗緹（Christy）一向保養得宜，不但是圈中數一數二的凍齡女神，更多年來依然保持火辣身材，曲線身形令人羡慕！不過想不到Christy過往曾為凹凸有致的身形而煩惱，她直言因為豐臀而被取笑，令她一度十分自卑。

鍾麗緹（Christy）多年來依然保持火辣身材。（微博@鍾麗緹Christy）

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Christy不時會拍片分享Keep Fit心得，日前她就上載了一段「15分鐘蜜桃臀塑型訓練」短片，教大家練出蜜桃臀。Christy講到以前返學經常被開玩笑，導致她很自卑：「因為我小時候我的臀部比較大，小的時候也經常打網球，然後大家都笑我，我在學校的時候說我的臀部好大，大屁股大屁股，所以我心裏有點陰影了，我就特意不練臀部。但是現在呢，為了臀部曲線滿一點，讓我自己更加有自信、性感，所以我2021年必須要練臀部。」Christy在片中分享了11組動作，每組動作大概5分鐘，每日做3至4組，間隔休息10至30秒，希望大家堅持做：「作為女人，健康、自信、善良才是最美的」！

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