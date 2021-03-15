21歲女歌手生前疑透露自殺暗示　男拍檔貝克宇深感自責：沒注意到

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從台灣歌唱選秀節目《聲林之王》出身的台灣女歌手莊凌芸，5號在母校墮樓身亡，令許多歌迷、親友萬般不捨。台灣女星崔佩儀的兒子貝克宇先前曾和莊凌芸合演情侶，崔佩儀近日透露女方曾向兒子透露自己的煩惱，而她也因為此事改變管教方式：「只要小孩健康快樂活著就好」。

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崔佩儀日前錄影台灣TVBS節目《女人我最大》期間受訪，坦言看到莊凌芸墮樓身亡的消息非常驚訝，因為先前兒子才和莊凌芸一起參與王偉忠的戲劇試鏡，當時二人合演學生情侶，二人也因為面試關係變好，私下常會聊天互動。崔佩儀透露：「那個女孩子跟他（指貝克宇）講過最近不是很順，我兒子說當時沒注意到她會做這樣的事。」

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也因為此事，崔佩儀除了叮囑兒子千萬不能做這樣的選擇，因近日就讀高三的貝克宇準備申請美國伯克利音樂學院考試，也會申請另一間美國公立學校，先前也參加了台灣大學學測，崔佩儀透露兒子現在已經有很多白頭髮，她認為大學考不好也沒關係：「我們當父母的真的不要再給他壓力，只要小孩健康快樂活著就好了。」

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】

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