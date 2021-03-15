湯洛雯疲殺入電影圈　愛情小品演靚護士：初頭都覺得好新奇

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-15 15:15

湯洛雯（靚湯）入行以來一直喺電視界發展。（IG：@roxannetong）

2012年參選香港小姐入行後，湯洛雯一直喺電視台機會不斷，擔任主持同拍劇工作接踵而來。呢日黃百鳴嘅電影公司表示，影視娛樂博覽2021上會宣傳去年完成攝製嘅四部不同類型電影，當中《忽然心動》電影海報上居然見到靚湯身影﹗靚湯接受《香港01》訪問時承認呢套係電影處女作：「係有啲緊張﹗」

黃百鳴嘅電影公司投資嘅電影《忽然心動》海報上，驚現湯洛雯（靚湯）身影。

《忽然心動》由吳千語、湯洛雯、馬志威、蘇皓兒、栢天男、陳欣妍、白只和江爗生@Mirror，一班年青演員掛帥，係一套都市愛情喜劇。靚湯透露戲中飾演一個護士：「好多謝百鳴哥畀呢個機會我，之前一直好想試下拍電影，今次拍套愛情小品感覺好得意好新鮮。戲中我飾演一個護士，同馬志威比較多對手戲，係一套搞笑嘅愛情故事，好似依家後生仔嘅愛情故事拍得好開心。其實初頭都覺得好新奇，諗會唔會好唔同呢，拍落覺得同拍劇差不多，可能拍嘅時間無咁多，鏡頭拎得再精準啲，因為我拍得三四日，比較短時間，拍電影係有啲緊張，時間上要拿捏得好好。」

湯洛雯（靚湯）喺電影《忽然心動》中飾演護士。（IG：@roxannetong）

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