羅志祥神隱逾一年轉行做Youtuber　公開10分鐘多人運動影片求關注

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-03-15 17:45

41歲台灣藝人羅志祥小豬去年被前女友周揚青毀滅式分手，渣男形象導致演藝事業停擺，近日開始拍攝YouTube影片，街訪市民對自己的看法，還化身吉祥物為醫護打氣，最新一集影片中，羅志祥甚至公開長達10分鐘的「多人運動片」。

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羅志祥積極經營個人頻道，每週都會釋出一部影片，在最新一集中，他透露這陣子胖到人生的巔峰，體重突破82公斤，於是下定決心認真減肥，從初六開始嚴格執行，除了飲食嚴格控制戒糖、戒澱粉，有氧運動也是成功減重關鍵。 羅志祥跳到褲頭鬆掉。

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因此他化身魔鬼教練，帶著四名友人一起做運動，其中曾傳出酒駕的劉姓助理也在其中，被羅志祥調侃：「不要在酒駕了，喝酒不開車，開車不喝酒。」接著五人開始一系列高強度運動，讓所有人都累到爆汗，羅志祥還跳到褲頭滑落，他透露目前已瘦到74公斤。

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