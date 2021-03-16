陳芳語：autotune也救不了你！直線抽擊熱依娜如何回應？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-16 14:00

Kimberley陳芳語以新歌〈Kow Tow〉暗諷大陸女星熱依娜滾回新疆，熱依娜則發表〈愛你〉一曲反擊，雙方相互diss，戰火持續延燒。日前陳芳語出席第16屆KKBOX風雲榜頒獎典禮時表示還沒聽到熱依娜的作品，深晚自行更新進度，一句：「Even auto tune can’t save you（即便人聲音準修正也救不了你）」疑點名熱依娜走音，網友直呼好嗆。

陳芳語說先前被熱依娜diss，因此想透過歌曲回應，無奈新歌〈Kow Tow〉疑似太過敏感，在大陸全面下架；熱依娜不甘示弱，在〈愛你〉一曲高唱：「去年跟前年你為Sa不紅，把我說出來你立馬升空」，又以藏頭詩方式點名：「陳芳語閉嘴，滾」。兩人一來一往開戰，對於被熱依娜指罵，陳芳語說處於自由空間，會尊重熱依娜所說的話，但是自己的中文程度不好：「我看繁體字已經很吃力了，簡體字會看不太懂。」

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日前她在IG分享登上KKBOX風雲榜頒獎典禮演出的心情：「身為歌手，有這麼漂亮，有挑戰的舞台真的是一個很重要，很珍惜的機會…謝謝kkbox給自由的我一個自由的平台。」另對於那些不認同她的網友們喊話，表示會尊重正反兩面的觀點：「不管是正面或負面的訊息，謝謝大家的關心。」

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最後她留下：「And to you. Even auto tune can’t save you」兩話，還搭配上哭泣的表情符號，被認為是再度開嗆熱依娜，IG立刻湧入大量大陸網友抨擊，失去理智的網友則開始攻擊她的家人，讓不少支持她的粉絲相當心疼，紛紛留言替她打氣。

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