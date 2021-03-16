秦煌跌倒骨折相隔四個月終復工　撐拐杖：醫生話再跌真係大鑊！

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-16 13:45

秦煌去年11月準備出席《踩過界II》記者會，喺電視城門口突然跌倒要由保安員扶上輪椅。（梁碧玲 攝）

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73歲嘅資深演員秦煌，去年11月準備出席《踩過界II》記者會，喺電視城門口突然暈低跌倒，由白車送院，事後表示照X光後發現右手著地導致膊頭骨折，並要進行手術。相隔4個月秦煌終於復工啦，佢報平安話：「精神好多啦，但未完全康復仲要啲時間，行到但拎定拐杖怕再跌。」

秦煌指當日因坐骨神經痛，聽從建議減肥希望舒緩痛楚，點知減肥太過急進，體力不支最後暈倒。（資料圖片）

秦煌指當日因坐骨神經痛，聽從建議減肥希望舒緩痛楚，點知減肥太過急進，體力不支最後暈倒。相隔4個月佢復工拍劇，接受娛樂新聞台訪問時表示拎拐杖都係安全起見：「醫生話千祈唔好跌，跌真係大鑊！」出事前達280磅嘅秦煌望落清減不少，但佢就話唔知依家磅數：「度過腰圍減咗啲。（係咪23吋？）膝頭哥呀？哈哈哈」

秦煌相隔四個月終於復工，佢話撐拐杖係安全起見怕再跌倒。（影片截圖）

見到秦煌呢日同劇中拍檔對戲相當精神，睇嚟離完全康復不遠矣。原本居於深圳嘅秦煌，因疫情關係要留港住酒店，好在兩個女兒輪流探望，又會送食物畀佢，笑言依家最大嗜好係碌信用卡，因為住酒店要半個月碌一次卡交房租。