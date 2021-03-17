專訪｜跨性別藝人Kiwebaby只隆胸拒變性　網民大讚靚過真女人

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-03-17 23:30

前《大學生了沒》固定班底Kiwebaby（張承喜）男兒身卻有著少女心，因勇敢隆乳、展現自我而受到關注。他早前在新加坡電影《男兒王》飾演變裝皇后，去年在金馬影展首映口碑熱烈，而他的未來重心會繼續在影視領域精進，沒有計畫擔任變裝皇后，更沒有想要去變性：「我沒有討厭自己的身體，我不想被世界改變。」

回憶當初《男兒王》劇組主動聯絡試鏡，Kiwebaby一度以為是詐騙集團，直到前往台灣電影公司試鏡時，看見《比悲傷更悲傷的故事》的海報，確定是大公司之後，才鬆了一口氣。當時他用視訊跟導演聊天，隨後錄下一段表演給對方，後來又與導演見面表演一次，便確定由他演出這個角色。

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Kiwebaby仍難忘《自畫像》導演陳宏一對他的嚴格洗禮，曾拍攝50次逼他哭出來，嗆他：「4個演員就是你最差！」但是也為他打好表演的基礎，這次拍攝《男兒王》相對來說「輕鬆＋愉快」，與他合作的新加坡喜劇天王李國煌人很nice，拍攝期間時常講話逗大家開心，讓他感受到很大的溫暖。

《男兒王》去年入圍金馬獎，並且拿下最佳造型獎，主席李安看過所有入圍影片，也在餐會上當面稱讚Kiwebaby：「你就是《男兒王》的珍珠嗎？你的表演很出色，很有神采！」甚至還打趣告訴白靈：「可以跟他學一下！」Kiwebaby則是稱讚白靈是「正能量教主」要跟對方多學習。

即便如此，Kiwebaby的收入大多來自網拍經營，仍無法靠影藝事業過活：「大概我是跨性別身分，角色比較設限。」很羨慕當時一起合作《自畫像》的林哲熹、張寗現在都發展得不錯，因此他計畫明年考電影研究所繼續精進，最近在寫書、寫劇本，希望把自己的故事寫出來，拍出台版《丹麥女孩》。

去年小A辣完成性別重置手術，徹頭徹尾成為真正的女人，不過Kiwebaby堅定拒絕手術：「我不知道小A辣是不是天生討厭自己的下體，我一直覺得這個社會從小教育說『我們是正常的』，不會受到歧視，或是因為愛上直男碰壁很多事情，如果是這樣的話，他們還會討厭自己的身體嗎？」

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Kiwebaby坦言：「我從來不會討厭自己的身體，但是我內心是一個小少女，可能上輩子覺得當女生很辛苦，這輩子才想當男生靠自己。」他認為當男生輕鬆很多，不少女性朋友時常告訴他：「下輩子超想當男生，當女生累死了，有月經、懷孕一大堆問題，而且感情也沒有真的很順利！」

Kiwebaby於新加坡電影《男兒王》飾演變裝皇后「珍珠」（《男兒王》劇照）

聽完女性友人的經驗，Kiwebaby表示：「變性之後感情真的會幸福嗎？變性還是會分手，變性不是找到真愛的唯一管道，如果你真的不喜歡的身體，當然可以去做。我沒有討厭自己的身體，我不想被世界改變，我想要先改變自己的心態，再讓別人為了我改變他們，不需要為了男人改變自己，那不是你原來的出發點。」

Kiwebaby曾在IG分享男性打扮的照片，帥氣模樣被網民讚似韓國oppa。（IG@kiwebabychang）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】