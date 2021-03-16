模範計程車｜APRIL李娜恩涉霸凌後被換走　網民大讚表藝珍靚100倍

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-03-16 18:00

韓國女團APRIL的21歲人氣成員李娜恩，早前被爆指曾多次霸凌前成員李玹珠兼導致對方一度試圖自殺而令大眾嘩然，其後她的多個代言隨即被下架，就連本來在劇集《模範計程車》擔任女配角的她亦被劇組火速換角，由曾拍攝《三流之路》、《金秘書為何那樣》及《德魯納飯店》等劇集的29歲女演員表藝珍頂上補拍。

APRIL成員李娜恩因捲入APRIL隊內霸凌事件而被《模範計程車》飛起。（SBS）

今日（16日）劇組公開多張表藝珍在片場的劇照，與之前公開過的李娜恩版本差不多都是以短髮造型亮相。她的角色「安高恩」是一邊廂擔任普通出租車公司的經理職員和另一邊廂擔任黑客的雙重身份人物，劇組對於表藝珍臨急忙接演下的好表現非常滿意：「表藝珍從第一次拍攝開始就非常熱情地拍攝，並與角色完美地融合在一起，讓工作人員都感嘆不已。」

今日（16日）劇組公開多張表藝珍在片場的劇照。（《模範計程車》劇照）

李娜恩拍好的片段全部被刪除。（網上圖片）

點擊比較表藝珍和李娜恩版本的「安高恩」：

現年29歲的表藝珍外形活潑可愛，過去曾於《Doctors》中飾演護士「玄秀真」、《三流之路》中飾演豬腳連鎖店企業千金「張藝珍」、《金秘書為何那樣》的新人祕書「金智雅」及《德魯納飯店》的「中殿」等在觀眾心中留下深刻印象，網民看到她接替李娜恩出演《模範計程車》的劇照後大讚：「太適合了！」、「我由《三流之路》到《金秘書為何那樣》都有看她」、「比李娜恩美太多」、「比起演技不好的人好100倍」、「希望能給演員們多點機會吧！」

表藝珍外形活潑可愛，曾拍過不少人氣劇集在觀眾留下深刻印象。（《三流之路》劇照）

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李娜恩過去因曾拍攝《A-TEEN》、《A-TEEN 2》及《意外發現的一天》而人氣急升攀上事業高峰被視作新生代女演員，並隨即成為廣告寵兒，接下多個領域的廣告已獲封「廣告女王」，然而如今卻爆出霸凌事件至今已令她至少七個代言廣告亦全數被下架，連電視劇作品都被臨時換角兼被網民抵制，相信要再重新出發實在不容易。

《模範計程車》由李帝勳、李絮、金義聖和表藝珍主演，預計會如期接檔《The Penthouse 2》，將在下月9日首播。

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