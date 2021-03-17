原子鏸囝囝滿月堅持餵母乳　輪更湊Ｂ讚老公餵奶換片樣樣掂

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-17 14:02

上月原子鏸（Marsha）為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下混血萌B Matys El Ajimi。

上月原子鏸（Marsha）為摩洛哥籍老公Mehdi El Ajimi誕下混血萌B Matys El Ajimi，正式晉升人母。適逢仔仔滿月，近日Marsha一家三口帶同愛犬影全家福，期間Matys不時對著鏡頭放電，融化全場女心，就連Marsha也被仔仔冧爆：「雖然瞓得唔係幾好，但每一次望到佢，我就覺得一切都好值得，因為佢真係好得意。」

原子鏸（Marsha）混血囝囝 Matys El Ajimi好可愛。

初為人母一個月，「新手媽媽」Marsha自言不覺辛苦，並透露現時哺餵母乳：「對我嚟講係一份好美麗嘅回憶，因為可以同BB更加親密，呢種感覺真係難以言喻，只有做人媽媽，先會有呢份體驗，不過BB依家成日肚餓，所以都有啲難湊。」為了讓Marsha適時休息，老公主動舉手輪更，令她好不感動：「佢幫咗我好多，大概每晚九點到凌晨兩點就會輪更，幫手餵奶、換片、抱住BB𠱁佢瞓覺，佢真係一個好好嘅爸爸。」

原子鏸（Marsha）堅持母乳餵哺。

除了「神隊友」好老公，身在美國的鄭佩佩雖然未能回港探孫，但也會通過視像通話，隔空「抱孫」、為女兒打氣；問到媽咪有否傳授育兒秘笈，Marsha笑言：「媽咪冇乜教我，因為佢已經唔記得晒！不過佢話我哋細個成日趴喺度瞓，依家好多人都話呢個睡姿比較危險，所以我都係等BB起身，tummy time（俯臥時間）先畀佢趴一陣，訓練頸部嘅肌肉協調。」