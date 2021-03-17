76歲雪妮兩耳佩戴助聽器　丈夫日日陪實：背住同我講完全聽唔到

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-03-17 16:24

雪妮姐去年11月出席《踩過界II》宣傳活動後正式退休。（梁碧玲攝）

76歲雪妮去年初與TVB完約後未有再續，11月出席《踩過界II》宣傳時喺台上宣布正式退休。佢同老公唐佳出名係恩愛夫妻，以前已經成日陪老婆開工，雪妮姐退休後更加係形影不離，原來因為雪妮姐聽力有問題怕佢出意外。呢日雪妮接受鄭丹瑞訪問，笑言老公會喺旁邊話：「唔好意思我老婆佢聾㗎 !」

雪妮同老公唐佳早已是圈中公認的恩愛夫妻。（網上圖片）

正式退休後，雪妮姐話生活比較悠閒無咁緊張，提到自己雙耳聽力弱，原來係遺傳問題：「未入公司之前已經有問題，大約廿幾年前，198幾年，有次聽電話左耳聽唔清楚，搞搞下就完全聽唔到，完全無跡象無暈無其他問題。之後睇醫生就發現我係屬於遺傳性中耳耳骨硬化。」

76歲雪妮多年前聽電話無聲，發現患聽力遺傳病。（影片截圖）

聽力有問題無阻雪妮姐拍下一套又一套好作品，佢話依家自己兩邊耳仔都有戴助聽器：「因為我唔係完全失聰，戴咗耳機正面同我講嘢係OK，但如果背住同我講就完全聽唔到，所以先生日日都會陪住我。我做過手術一邊成功一邊唔得，但成功嗰邊十幾年後都唔OK，所以依家2邊都戴助聽器。」