傳J Lo搭上電影拍擋Lenny Kravitz　未婚夫A-Rod急探班望修補關係

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-17 16:00

現年51歲的天后Jennifer Lopez於2019年跟紐約洋基名將A-Rod（Alex Rodriguez）宣布訂婚，日前竟然傳出分手結束3年情，消息震驚歐美娛樂圈。雖然兩人否認，並表示還在修補關係，但再爆出J Lo跟拍攝新戲《Shotgun Wedding》的拍檔搖滾巨星Lenny Kravitz傳緋聞。

據《紐約郵報》報道，J Lo跟Lenny為了拍攝電影去到多明尼加共和國取景，除了合作之外，更一同到健身室做gym。J Lo更於Instagram上載了Lenny教女兒彈結他的片段，還自拍了一段聽着Lenny歌曲跳舞的片段。有消息人士透露Lenny為人比A-Rod友善得多，但同樣是花花公子。未知道是否得悉J Lo跟Lenny形影不離，A-Rod已經飛抵多明尼加共和國探班，順便修補關係。

現年56歲的Lenny Kravitz是美國著名創作歌手、唱片製作人及編曲家，曲風走復古風格，融入搖滾、靈魂、放克、雷鬼、硬式搖滾、迷幻搖滾、民謠與謠曲等元素。他曾奪得4個格林美最佳搖滾男歌手大獎，同時打破了連續獲得最佳搖滾男歌手最多次的記錄。另外，Lenny是演員Zoë Kravitz的父親，雖然母親Lisa Bonet現時已經跟《水行俠》Jason Momoa結婚，但Lenny跟Zoe還有Jason Momoa的關係非常好。

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