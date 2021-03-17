《還珠》皇阿瑪張鐵林近況曝光好蒼桑　擁多段情史被鬧渣男

撰文： 蘇國豪 最後更新日期： 2021-03-17 22:15

提起「皇阿瑪」相信不少人第一時間會想起《還珠格格》這部劇，雖然劇集已經播畢23年，但大家仍然忘不了該劇更視為經典中的經典，對劇中主要演員的動向都甚為關注。近日，在劇中飾演皇帝乾隆的張鐵林近況遭到曝光，63歲的他滿頭白髮比起從前蒼老許多，揮着毛筆練書法卻遭到網友們的嘲諷，似乎不賣他帳。

《還珠格格》被譽為經典中的經典。（劇照）

從曝光的視頻畫面所見，張鐵林髮際線向後移得非常嚴重，白髮蒼蒼的他身穿黑色西裝外套﹑圍着頸巾並戴上眼鏡在揮寫書法，而他左手插袋右手揮寫駕勢十足，甚有皇阿瑪的氣勢。現年63歲的他看起來的確老態明顯，比起一﹑兩﹑年前老了許多，事關現時留着小辮髮型的他，同2019年留着的髮型一模一樣，但當時頭髮還是烏黑有些少白髮，沒有現象如此嚴重滿頭白髮，不禁令網友覺得唏噓不已，歲月就像一把殺豬刀催人老。

雖然有網友感嘆他變老了，但有網友卻嘲諷他「外國人竟然會寫書法」﹑「外國老好的，來中國幹嘛」等留言。其實張鐵林是河北省唐山人，只不過他在1997年入籍英國，所以做了英國人的他當然會引起某些網友不滿，所以在言語間會嘲諷他。

現時的他白髮蒼蒼同一年前差好多。（微博圖片﹑視覺中國）

另外，有網友還指他風流成性，是娛樂圈的渣男鼻祖。據內地媒體報導指，在早年他於英國留學期間結識了第一任妻子，其後這位波蘭藉妻子就為他誕下女兒張月亮，可是後來他回到中國發展又忙於工作，婚姻並沒有維持多久就離婚了。

張鐵林一路走來有多段情。（視覺中國）

回國之後他就在北京電影學院認識了校花侯俊傑，當時的張鐵林已經近40歲，而侯俊傑才20出頭。二人發展成情侶關係後，過不久女方就懷孕，但當時《還珠格格》正在熱播中，有傳他為了避免影響事業就逼女方墮胎，而侯俊傑堅決不忍決定自己生下孩子，二人的感情亦從此一去不返。

而當他50歲獲委任為暨南大學藝術學院院長時，就認識了學生訾曉敏，繼而二人發展成情侶，隨後不久她便懷孕並生下兒子張太陽。原本在老家陝西照顧兒子的她，隨後因為張鐵林思子心切關係就接母子二人來北京，慢慢地她得知對方的預謀想將兒子據為已有，於是她就帶兒子回老家，最後有傳張鐵林派人從她手上搶走兒子，到後來訾曉敏赴北京尋子期間遇上車禍而被鑑定為9級傷殘。直到2015年訾曉敏就同侯俊傑聯手將張鐵林告上法庭，最終法院判決他需賠償近200萬人民台幣撫養費被侯俊傑女兒，而訾曉敏的起訴請求就未能成功。

訾曉敏一直為爭奪兒子監護權而同張鐵林對薄公堂。（視覺中國）

現在63歲的他雖不再婚，不過身邊已有一位女朋友劉玉婉，他們年齡相差近8歲，二人已經在一起多年，還不時出雙入對出席朋友聚會，在圈中早已被知道是公認的一對。