無綫曾舉辦紅星陸運會超經典　楊卓娜運動細胞成花旦之冠

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-18 07:00

為咗充撐場面，候選港姐全部都要落場。（影片截圖）

曾志偉回歸無綫後，負責綜藝及資訊娛樂節目板塊，對於停辦12年嘅《翡翠歌星賀台慶》即時復活，唔少網民都希望《紅星陸運會》亦可以復活。其實無綫在04年時，曾為了宣傳奧運會而舉辦了《Number 1紅星水運會》及《陸運會》，並以200萬禮品吸引藝人踴躍參加。

奧運五星，但吳卓羲當時已經被送到休息室，準備離場。

聽到網民嘅訴求，無綫YouTube頻道日前上載了一條《陸運會》片段，當日除有大台小花星旦：鍾嘉欣、楊卓娜、楊思琦之外，應屆參選港姐嘅除子珊、以及奧運五星黃宗澤、黎諾懿、吳卓羲、陳鍵鋒、馬國明等人之外，亦有容祖兒、麥浚龍、吳浩康等人參與，都算熱鬧。

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《陸運會》嘅賽事包括女子60米、男子100米、跳高等，不過喺男子四乘一百米接力賽前，吳卓羲突見頭暈，後經駐場醫生診斷後需提早離場，而佢嘅位置則由陳鍵鋒頂上，結果跑尾二。其實近年唔少無綫藝人都熱愛跑步、行山，如果真係要復活《紅星陸運會》都唔係無可能。

楊卓娜又跑得又跳得。

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