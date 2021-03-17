網民票選《尋秦記》最靚女主角　郭羨妮宣萱竟然輸畀呢位靚媽？

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-03-18 11:06

郭羨妮都有返參與《尋秦記》電影版。（《尋秦記》劇照）

無綫神劇《尋秦記》20年後搬上大銀幕，電影版預告昨日終於曝光，原班人馬拍攝包括古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮外，連配角的歐瑞偉、黃文標、廖啟智及鄧一君的角色也連戲，令不少劇迷即時回憶返晒嚟。有網民將兩位女主角宣萱、郭羨妮作出較，有人認為全盛時期嘅郭羨妮無得輸，亦有網民笑指宣萱喺劇中太煩……不過，最獲網民愛載嘅，原來係飾演「趙雅」嘅雪梨！

宣萱當年全盛時期都要輸。（網上圖片）

網民認為雪梨喺《尋秦記》中風情萬種。

80年代，雪梨以14歲之齡入行，外型甜美乖巧，事業發展順遂，仲吸引唔少男星力追，在她17歲時，因拍電影《養鬼》而與徐少強撻着，當她為對方未婚陀B時，才知悉對方原來已婚，但她並未有理會家姐米雪反對，先後為對方誕下大仔徐偉棟、女兒徐頴堃，有指二人曾在86年打算簽字結婚，但臨門一腳，徐少強表示唔記得帶與前妻嘅離婚證明書，而令整件事泡湯，二人在88年分開，雪梨多年獨力撫養一對子女，從來冇收過贍養費。

色誘項少龍。

入行多年，《尋秦記》、《神鵰俠侶》可以說是雪梨的代表作，不過她在02年拍畢《情牽百子櫃》後，已甚少幕前演出，至17年才再接指ViuTV嘅《詭探》。而今年3月佢難得現身亞視節目時，只見56歲嘅佢都仲係保養得好好，當時她表示近來主要忙於網上直播同微電影。

不時都同家姐米雪見面。

點擊下圖睇趙雅色誘項少龍

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雪梨女兒 徐頴堃（Erica）都好靚女：