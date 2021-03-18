失憶24小時．劇透｜王君馨慘遭毒手　郭晉安江欣燕竟成疑犯？

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-18 07:30

TVB劇集《失憶24小時》第24集劇透。

《失憶24小時》上集講到吳中（郭晉安飾）參與綁架蒙一言（譚俊彥飾）之事終曝光，因吳中捨身相救，蒙一言沒向警方供出實話。伊雲思（張達倫飾）欲取回藏在吳中屋企的錢，吳順美（江欣燕飾）得知，不滿他由始至終都是利用自己，要求跟他對分巨款。不過伊雲思告知她吳中有份參與綁架案，吳順美為維護哥哥，遂答應不收分文，要求伊雲思保守秘密。伊雲思意外被捕，眾人以為此事水落石出之際，警察卻追尋Freeya（王君馨飾）的下落，認為她跟案件有很大的關聯。警方的調查觸動了Peter（姜大衛飾）的神經，風雨交加仍往行山，舉措甚是可疑！

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到Freeya的下落終被尋出，蒙一言不能相信。吳中得知消息後決定找蒙一言，將他的推論全盤托出。蒙一言也覺有理，但仍有不通的地方。豈料根據警方調查所得，蒙一言於事發當晚曾在現場附近出現，便特意來問話，惜他已失憶，卻因此衍生與Freeya有關的噩夢，只能向Dr. Nam（湯洛雯飾）求助。

吳中同吳順美變咗疑犯。（劇照）

警察查得吳順美同樣在事發現場附近出現過，更在其家中搜出證據，吳中及吳順美頓成疑犯，兩兄妹因此吵起上來。肥松不想他們坐牢，竟走上山崖，欲以畏罪自殺來替二人脫罪。

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