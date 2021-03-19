失憶24小時．劇透︱微型攝錄機揭發真相　郭晉安突然被神秘人襲擊

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-03-19 07:30

TVB劇集《失憶24小時》第25集劇透。

《失憶24小時》上集講到Freeya（王君馨飾）的下落終被尋出，蒙一言（譚俊彥飾）不能相信。吳中（郭晉安飾）得知消息後決定找蒙一言，將他的推論全盤托出。蒙一言也覺有理，但仍有不通的地方。豈料根據警方調查所得，蒙一言於事發當晚曾在現場附近出現，便特意來問話，惜他已失憶，卻因此衍生與Freeya有關的噩夢，更以為是自己殺了老婆，只能向Dr. Nam（湯洛雯飾）求助。警察查得吳順美（江欣燕飾）同樣在事發現場附近出現過，更在其家中搜出Freeya的電話，吳中及吳順美頓成疑犯，兩兄妹因此吵起上來。肥松（何遠東飾）不想他們坐牢，竟走上山崖，欲以畏罪自殺來替二人脫罪。

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最新一集講到肥松墮下山谷，大難不死，吳中卻因此找到Freeya的旅行袋。吳順美、吳中發現旅行袋藏着微型攝錄鏡頭，認為有可能拍下真相。蒙一言揭穿吳中有份綁架，Maya（譚凱琪飾）被帶返警署問話，得知吳中當日稱有份綁架是真話。吳中堅持沒有參與綁架，只是誤打誤撞捲入漩渦。一哥（方哲翷飾）擔心吳中坐監，Maya意識到兩父子不可分割。

旅行袋內藏着微型攝錄鏡頭。（YouTube影片截圖）

Peter（姜大衛飾）見蒙一言心情低落，遊說全家出埠散心。另一邊廂，攝錄鏡頭的錄影片段只能讀取開頭，吳中欲修復鏡頭，途中被人襲擊。

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