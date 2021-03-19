1.1億六合彩金多寶今晚攪珠　呢位藝人中過兩次頭獎仍熱心公益

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-19 17:22

六合彩頭獎連續9期無人中，如果一注獨中頭獎，獎金突破1.1億元，相信大家都趕緊在今晚攪珠前投注。過往在娛樂圈有不少藝人受幸運之神眷顧，其中更有人不只中過一次！

今期六合彩獎金突破1.1億元。（網上圖片）

陳玉蓮

被公認為「最美小龍女」的陳玉蓮曾傳中過兩次六合彩頭獎，彩金合共逾億港元。不過一向低調的陳玉蓮沒有正面回應傳聞，只曾說：「中獎當然開心。」不過中獎後陳玉蓮生活未見富貴，更積極投入公益、修行佛法，穿州過省做義工行善。

點擊下圖看陳玉蓮的近照和經典小龍女仙氣造型：

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梁思浩

藝人梁思浩於2016年在Facebook上載手持3張彩票的照片，並留言寫道：「今天是三月一號，香港人人人有個億元夢想！六合彩四十週年今晚彩池一億元！」其實梁思浩曾經中過4次六合彩二獎及三獎，彩金合共至少達470萬元。不過因為是孤兒，梁思浩曾直言視金錢為身外物，更預立平安紙，將來把所有身家捐出。

馬浚偉

藝人馬浚偉曾於2010年生日當天買六合彩，更中了三獎，獎金4萬多元。其後馬浚偉更請朋友食飯，希望讓朋友沾沾旺氣。

李明逵

前警務處處長李明逵，曾於1995年時任灣仔區指揮官，跟多名下屬「夾份」買六合彩，最後贏了3800萬元彩金。據知，當時因一名同事沒有「夾錢」，李明逵而夾了兩份，在分彩金時，李明逵分到雙份，最終獲得700萬元，成為一時佳話。

前警務處處長李明逵曾跟下屬「夾份」買六合彩中獎。（資料圖片）

何家工人姐姐

何猷君與名模老婆奚夢瑤早前在節目《幸福三重奏》中透露，何家有工人姐姐曾經中過六合彩。何猷君更指人生中的一部iPhone都是工人姐姐送的：「三千萬全是她的現金，人生我的第一台iPhone就是她送給我的。她問我想要什麼，我說『哦…iPhone吧』。」更笑言覺得很奇怪，在追問之下才得知對方中了六合彩，並立即叫對方影印彩票，千萬不要出門及告訴其他人。