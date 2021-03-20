謝安琪與愛女展開睿智對談　張靖天然啡曲髮吸引網民：造型好智者

靚媽謝安琪（Kay）不時在社交平台分享日常生活趣事，今日（20/3）她在IG上載4歲愛女張靖（Kakaball）掹住眉心的可愛照片，並記下與女女的有趣對話。Kay笑言就算Kakaball當她「發噏瘋」也不緊要，因為兩母女的聊天時間就是她最喜歡的環節。網民大讚Kakaball可愛，亦被她的天然啡曲髮吸引：「整個造型都好智者！」