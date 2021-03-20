謝安琪與愛女展開睿智對談　張靖天然啡曲髮吸引網民：造型好智者

撰文：陳芷穎
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靚媽謝安琪（Kay）不時在社交平台分享日常生活趣事，今日（20/3）她在IG上載4歲愛女張靖（Kakaball）掹住眉心的可愛照片，並記下與女女的有趣對話。Kay笑言就算Kakaball當她「發噏瘋」也不緊要，因為兩母女的聊天時間就是她最喜歡的環節。網民大讚Kakaball可愛，亦被她的天然啡曲髮吸引：「整個造型都好智者！」
Kay在IG上載愛女Kakaball掹住眉心的可愛照片，並記下與女女的有趣對話。（IG/ @kaytse）
Kay的IG帖文如下：
睿智對談
Kay：遇到困難嘅時候最緊要集中精神做好自己
Kakaball：係咪即係咁樣（唔知點解要用手指掹住自己眉心）
Kay：唔......大約係咁囉😆
Kakaball：Ok, that’s very easy
然後
你拎返轉面
繼續睇電視
睇返你嘅哈爾
其實
咁係代表
你明白晒咩叫集中
定係你當我發噏風
都唔緊要
因為
你知道嗎
好多個看似平淡嘅日子
當中我最鍾意嘅環節
就係食早餐嘅時候同你咁樣傾偈
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