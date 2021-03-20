【靈異女僕】Apple TV+推密室逃脫式手機遊戲　精心設計暗藏彩蛋

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-20 22:00

由經典恐怖片《鬼眼》（The Sixth Sense）導演禮切沙也馬蘭（M. Night Shyamalan）執導的懸疑劇《靈異女僕》（Servant），於2019年11月尾開播口碑極佳。而第二季於今年1月15日回歸，日前播出的大結局出現導演令人意想不到的「扭橋」式驚喜。

《靈異女僕》開播口碑極佳。（Apple TV+）

首季講述夫婦Sean（Toby Kebbell飾）及Dorothy Turner（Lauren Ambrose飾），經歷初生兒夭折傷痛，Sean找來幾可亂真的替代嬰兒人偶安撫Dorothy的創傷後遺，更請來褓姆Leanne（Nell Tiger Free飾）照顧，怎料其後發生連串怪事。嬰兒公仔一夜間變成真人、偽裝成Leanne家人的邪教異端組織人物尋訪Turner大宅，最終嬰兒Jericho神秘失蹤。

來到第二季，Sean、Dorothy 及其弟Julian（Rupert Grint飾）着力尋找Jericho的下落，並與異端組織的神秘人物多番交手。劇集圍繞著早夭嬰兒Jericho的下落、詭異少女褓姆 Leanne的來歷以及她背後的異端宗教組織的真相，隨著本季進入結局尾聲，再次爆出意外劇情發展。

Apple TV+為了讓劇迷帶來新鮮感，推出了精心設計的密室逃脫式手機遊戲《Survive the Attic》，10個不同難度的關卡每個限時1分鐘，考驗智力外，隱藏了不少與《靈異女僕》劇情相關的彩蛋，如果想結構劇集中的謎團，必定要試玩。