存貨只剩兩套劇　李佳芯堅持不「敲門」爭取：有適合角色就會搵我

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-03-21 01:00

李佳芯（Ali）主演的無綫劇集《愛美麗狂想曲》下周一（22/03）於翡翠台首播，昨日（20/03）將軍澳電視城舉行記者會，除了男主角陳豪之外，劇中主要演員陳瀅、蕭正楠、何廣沛、朱智賢等都有出席。

李佳芯（Ali）主演的無綫劇集《愛美麗狂想曲》下周一（22/03）於翡翠台首播。（葉志明攝）

近日李佳芯和陳炳銓分手的事備受關注，李佳芯接受《香港01》訪問時，就表示多謝大家關心她的感情生活：「但係我感情不嬲都好低調，都唔想講太多，有啲咩嘢之前都俾你哋半推半就底下（講晒）。」並表示希望大家專注她的工作以及支持她的新劇。

李佳芯（Ali）出席《愛美麗狂想曲》記者會。（葉志明攝）

李佳芯（Ali）的感情生活受到關注。（葉志明攝）

她也透露，現時已經搬到新屋：「我係拍《智能愛人》之前搬，但係我未執好晒啲嘢，拖吓拖吓，基本上唔影響，但仲係會見到啲紅白藍袋囉。」李佳芯表示，現時工作不多，只有宣傳新劇《愛美麗狂想曲》，以及將會為一個綜藝節目擔任嘉賓。問及有否接指新劇時，她就回答：「我個人比較被動，有時候就會做自己嘢，之前接咗兩個慈善活動，一個係做陶瓷，一個係寫字畫，所以而家主要都係做呢啲慈善工作。」

李佳芯有份參演的劇集只剩下《愛美麗狂想曲》以及《智能愛人》兩套。（葉志明攝）

李佳芯有份參演的劇集只剩下《愛美麗狂想曲》以及《智能愛人》兩套，她就表示不擔心工作減少。她說：「劇集真係唔係我控制到嘅嘢，要交畀公司。（敲監製門？）由第一日起敲門就已經唔係我做嘅嘢，有人叫過我敲門，但係到今時今日都未做到。呢個性格未必咁啱呢一行，但係比較被動，同埋我覺得有適合嘅角色嘅時候，就會搵我。主動爭取係好事，不過隨緣啦，做得唔好不如唔好做。」

+ 7 + 7 + 7