葉萱方力申結婚｜圈中剩幾多位鑽石王老五？　最強之人地位超然

方力申在情人節宣布與葉萱（Maple）於美國結婚，又一鑽石王老五正式封盤！其實娛樂圈一直都有不少這類型的男神筍盤，以下立即為大家睇睇仲有幾多位鑽石王老五仍然等待緊真愛。

方力申於情人節宣布與葉萱（Maple）於美國結婚。（IG/@alexfongliksun）

葉萱曾出面指控攝理教教主鄭明析向其性侵。 （YouTube截圖 / @Netflix Asia）

2024年6月，方力申首個內地個人演唱會，有觀眾捕獲葉萱（Maple）不避嫌在台下支持。

黃子雄

「無綫御用有錢人」黃子雄（Geoff）擁有八分之一挪威和八分之一蘇格蘭血統，曾於英國留學，雖然已經年屆50歲，不過保養得宜，反而增添一些成熟魅力。他曾與前TVB女藝人夏竹欣拍拖8年，可惜分手收場。目前單身的他，被外界形容為「筍盤」。

黃子雄經常演老闆、富豪等角色。（影片截圖）

關智斌

關智斌近年積極在內地發展，戲劇作品一部接一部，有指他拍一部30集劇勁收3000萬。他曾上載了一條「新居大曝光．HOMETOUR」的短片，公開自己斥資1700萬元購入的清水灣低密度豪宅傲瀧（Mount Pavilia），環境清幽，設計有品味，即時掀起熱議！

KENNY關智斌投資有道。

張敬軒

近年成為樂壇一哥的軒仔，在2007年憑《酷愛》走紅並首次置業，當時他購入了位於天后廟道、樓齡過半百的千呎唐樓。曾在2013年月花18萬租住摩星嶺三級歷史建築文物別墅「福利別墅」（Felix Villas），兩年租金已花掉400多萬。他曾居住位於薄扶林玫瑰邨的百年大宅，每月花19萬租住，軒仔還在節目《軒仔與他的產地》中首度曝光自己的大宅，全屋古董傢俱令人嘆為觀止。

張敬軒近年積極展開世界各地的巡迴演唱會，吸引歌迷紛紛掀起搶票熱潮。（資料圖片）

黃宗澤

黃宗澤屬歌影視三棲藝人，投資有道的他，除了愛買磚頭保值，近年也投資不少工廈，有傳他持有七、八個物業，身家達半億，是圈中的「鑽石級筍盤」。他與胡杏兒的戀情最為人熟知，近年他曾與楊崢、日模Jun傳出戀情，早幾年又傳出與陳嘉桓同遊大馬。

黃宗澤為人熟悉的是與胡杏兒的戀情，二人因拍攝《我的野蠻奶奶》撻着。（視覺中國）

古天樂

講到最強鑽石王老五，一定是古老闆，據知古天樂的身價已經超過10億元，是一位名副其實的超級富豪，而且不但有錢，還很有愛心，在內地貧窮地區捐贈近百間中小學。作為男神，古仔愈來愈成熟，身家也愈來愈豐厚，絕對是圈中筍盤中的筍盤！