張振朗爆劉佩玥首次見「佢」即心心眼　台灣掃街搏命食：餓咗好耐

日前張振朗、劉佩玥及陳曉華一起亮相台灣綜藝節目《來吧！哪裡怕》，而劉佩玥一見到棒棒堂成員威廉就馬上選擇跟他一隊，她昨日（19日）出席「77工作室春茗暨慶功宴」，接受傳媒訪問時即被張振朗笑指她對威廉「一直都係心心眼」。

「77工作室」舉辦春茗暨慶功宴，慶祝去年的好成績。（梁碧鈴攝）

張振朗笑指劉佩玥對威廉「一直都係心心眼」。（梁碧鈴攝）

劉佩玥被問到見到威廉立即展露了開心樣，她亦笑著承認雖然是第一次見他們，但其實讀書時已經喜歡他：「中學嗰陣我就已經覺得威廉好好笑，佢每一個笑點都好中嘅時候，我就覺得呢個男仔好charm啊！我冇諗過我入咗行之後，上年嘅十二月可以同佢哋一齊做節目，同埋可以同佢哋一齊玩，仲玩得咁開心，所以超開心。」劉佩玥續說第一次見他們的感覺，直指他們「好nice」：「我覺得大家喺呢個成長入面都有幾多變化，佢哋又可以keep到咁型咁靚仔，對我哋好好。」而張振朗亦覺得棒棒堂很好：「我哋都叫做人生路不熟，但佢哋都係好盡地主之誼去照顧我哋。」

劉佩玥被問到見到威廉立即展露了開心樣，她亦笑著承認雖然是第一次見他們。（梁碧鈴攝）

劉佩玥一說到棒棒堂就立即流露著萬般開心：「其實佢哋全部都好funny，但係佢係特別中point嘅，即係佢幽默感係與生俱來。」劉佩玥解釋覺得他們很nice的原因是棒棒堂知道他們3人母語不是國語，所以會第一時間出來幫他們翻譯，所以就覺得他們很貼心。

劉佩玥一說到棒棒堂就立即流露著萬般開心。（梁碧鈴攝）

二人被問到當時在夜市玩遊戲都很熱情，每次都舉手說「我吃」，他們即笑指其實是「好肚餓」，張振朗更表示：「餓咗好耐！」劉佩玥則指其實當日已經有心理準備要吃很多東西，但沒想過的是：「點知係去到傍晚先至開始食！所以我哋係好想食嘢。」一說到吃東西時劉佩玥繼續流露著渴望：「台北嗰啲小食，即係掃街係好開心，咁有一個工作嘅時候可以咁樣掃法，我就覺得完美！」

張振朗話自己餓咗好耐。（梁碧鈴攝）

當時節目威廉表示曾經有個香港女藝人，罵過敖犬：「說他是X街仔！」二人被問到之後有沒有問過敖犬到底是香港哪個女藝人，二人都異口同聲表示「原來有咁嘅事」，張振朗說：「我淨係記得佢有講過句粗口，粗俗啲囉，又未去到粗口嘅。」劉佩玥則說：「我哋冇問過，因為佢哋有其他搞笑嘢已經蓋過咗呢一個八卦，我以為有人教佢講一句廣東話係呢句。」