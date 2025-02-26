楊證樺與朋友合作投資開寵物醫院　坐擁無敵海景環境一流

無綫藝人夫妻楊證樺與沈可欣是圈中的愛犬之人，他們除了經營演藝事業外，還活躍與友人合夥經營與寵物相關的生意，而最近楊證樺與沈可欣在Facebook分享較早前出席新城「寵愛您愛心發佈會」的照片，並隨即分享有份出錢贊助新城廣播全新節目《寵愛您》。貼文留言寫上：「全新項目VetiVa 動物醫院，有需要嘅兄弟姊妹隨時可以找我，為了提升大眾對寵物關愛和保護的關注，VetiVa 動物醫院全力支持，新城廣播全新節目《寵愛您》將於3月2日、逢星期日下午1時至1時30分於新城知訊台，及下午3時至3時30分於MBO TV隆重首播！」

最近楊證樺與沈可欣在Facebook分享較早前出席新城「寵愛您愛心發佈會」的照片。（Facebook圖片）

楊證樺與沈可欣隨即分享即將推出新城廣播全新節目《寵愛您》。（Facebook圖片）

楊證樺接受《香港01》訪問時表示：「呢間寵物醫院喺上年10月26日開，我係有份投資，而我有一位拍檔都係投資人，佢嘅身份係一個專業嘅醫生，至於點解會開寵物醫院係因為我呢個朋友養咗隻狗用咗好多錢。至於其實收費係相當大眾化，二十四小時運作，亦都會提供二十四小時動物救護車嘅服務。另外新城嘅節目《寵愛您》，係我哋寵物醫院有份贊助，總共會有13集邀請唔同嘅嘉賓！」據知VetiVa 動物醫院是由受認證的專科醫生和富有經驗的獸醫組成，以目前的地址則是位於尖沙咀，除了提供專業的服務之外，現場環境相當闊落，走廊位置佈滿別具藝術風格的掛畫，而近窗口位置則望到無敵海景，令顧客感到心曠神怡。

據知VetiVa 動物醫院是由受認證的專科醫生和富有經驗的獸醫組成。