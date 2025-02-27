黃翠如臨盆在即掛住食　預計剖腹生產蕭正楠負責剪臍帶

黃翠如今午（27日）與老公蕭正楠夫妻檔出席活動，翠如臨盆在即，但精神十足，不過她透露經常失眠。「因為腰骨痛，搵唔到一個舒服嘅位去瞓，所以坐喺度，見佢（蕭正楠）瞓咪拍醒佢。」翠如表示陀B期間沒有太多妊娠反應，連糖尿指數都十分靚仔，可以狂食甜品，所以十分感恩，老公亦每日都會幫自己按摩以舒緩腰骨痛。「有去過兩次孕婦按摩，好舒服，一按完已經想book第二日，但因為要扒住，所以有嚇親BB，所以之後打側。」

夫妻檔出席活動。（葉志明攝）

翠如表示今日應該是產前最後一個工作，仲諗定收工要去食燒肉，而老公之後繼續工作。而蕭正楠由於陪老婆狂食，自己都有增磅，幸好每日都有運動。

臨盆在即。（葉志明攝）

臨盆在即，但翠如仍未準備好「走佬袋」，而蕭正楠則忙於裝備家俱。「我哋連BB衫都無買過，但好多朋友都有送，我哋亦從來冇同人講過BB性別，佢哋自己估，所以啲衫有粉紅色、藍色。（估仔同女嘅比例係點？）一半一半。」翠如透露連親人都想BB出生當日才揭曉性別，所以目前只有醫生知道BB性別，蕭正楠補充：「我開頭以為佢連我都唔講，但佢最後同我分享，我係有啲感動，我哋感情因為呢個秘密而進步咗。」翠如又透露暫定剖腹生產，但最終定案仍要BB當時狀況，而老公亦會入產房剪臍帶。

夫妻檔搵食，老公蕭正楠同工作人員將翠如重重包圍。（葉志明攝）

另外，提到姚子羚認與徐偉棟有發展空間，翠如大讚子羚是超級女神，有人追都理所當然，又重提洪永城當年視對方為女神。