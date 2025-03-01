方大同去世丨信奉大同教教義世界僅一國　未嚐肉出世已是素食寶寶

音樂才子方大同今日（1日）驚傳在美國病逝的噩耗，終年41歲。方大同在夏威夷出生、上海長大、香港定居，從小便信奉主張世界大同的巴哈伊教（舊稱：大同教）。方大同是一位素食主義者，素齡跟他的年齡一樣，因為他的父母都是素食主義者，所以他一出世就是「素食寶寶」 ⁠，不過跟宗教信仰無關⁠。

方大同是素食者。（微博@方大同）

因為父母都係素食者，方大同出世已是「素食寶寶」。（微博@方大同）

會自己種植。（微博@方大同）

方大同曾兩度被亞洲善待動物組織授予「亞洲最性感素食男藝人」的稱號，在2010年前奶蛋素食者，他曾表示：「由於長期素食，我很少生病。為了健康，應該遠離乳製品。」談到吃素對他人生的影響，他認為沒有直接的關係，畢竟他無從比較吃素前後的分別，但是他覺得素食飲食習慣陶冶了他溫和的性情和鑑定的意志力。⁠

方大同年輕時好少病痛。（微博@方大同）

方大同曾接受李健宏（KB）的ViuTV節目訪問，說起名字的由來，透露他的外公雖然沒有信奉巴哈伊教，但卻很喜歡巴哈伊教的中心思想。而巴哈伊教又名大同教，故在他出生的時候，外公把他命名為「方大同」，名字既有意思又容易寫。對於有否在音樂創作上實踐巴哈伊教的教義？他表示巴哈伊教的教徒相信世界大同，即是「世界僅一國，萬眾皆其民」的意思，所以他希望出一分力，利用音樂向人們傳達正面訊息，令世界變得更好。

方力同接受KB訪問，談名字由來。（電視截圖）

方大同說話好詩文。（微博@方大同）

一向偏瘦。（微博@方大同）