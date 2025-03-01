東張西望｜鹹濕仔約同學上門喝酒　不打自招認非禮連主持都呆咗

《東張西望》接獲報料，Sammy在節目中表示獲同學邀請上門喝酒，但竟遭其非禮，後來報警求助，住院時又再受到騷擾。Sammy向《東張西望》表示，不止她一個人，身邊同學也曾獲其邀約上門喝酒。

《東張西望》接獲報料，Sammy在節目中表示獲同學邀請上門喝酒，但竟遭其非禮。（《東張西望》截圖）

Sammy以為案件不了了之。（《東張西望》截圖）

《東張西望》主持廖倬竩致電這位徐同學，追問是否有邀請Sammy上門並非禮一事。怎料徐同學卻直認非禮，令廖倬竩都驚訝到呆了。徐同學其後表示，自己想向被他非禮的Sammy道歉，並說：「我係一時衝動。」他亦表示，自己只邀請了她上門喝一次酒：「就喺案發當晚，有問過可唔可以用攬同錫去交換當晚酒錢。案發當晚她回答可以，我希望...我喺醫院問可唔可以繼續這種交換。」

《東張西望》主持廖倬竩致電這位徐同學，追問是否有邀請Sammy上門並非禮一事。（《東張西望》截圖）

徐同學直認做過。（《東張西望》截圖）

徐同學亦表示，自己只邀請了她上門喝一次酒，說：「就喺案發當晚，有問過可唔可以用攬同錫去交換當晚酒錢。案發當晚他回答可以，我希望...我喺醫院問可唔可以繼續這種交摸。」（《東張西望》截圖）

原來徐同學一早就被判刑。（《東張西望》截圖）

原來徐同學一早就被判刑。（《東張西望》截圖）

主持廖倬竩又追問：「你認為呢種行為喺道德上或理論上係可行？」徐同學就回答，當時沒有想太多，並承認有問題。他更說：「喺法庭上處理好，我認咗罪。」主持廖倬竩再追問之下，他表示已於2月4日上庭認罪，並於5月29日判160小時社會服務令。

徐同學其後回覆《東張西望》。（《東張西望》截圖）

《東張西望》轉向受害人Sammy表示徐同學已被判刑，但顯然Sammy就不知情。陸偉雄大律師向《東張西望》表示，警方有責任告知受害人調查進度，以及判刑結果，讓受害人決定民事索償或上訴與否。

陸偉雄大律師向《東張西望》表示，警方有責任告知受害人調查進度。（《東張西望》截圖）

連受害人都唔知已經判刑。（《東張西望》截圖）

校方表示會開紀律聆訊。（《東張西望》截圖）