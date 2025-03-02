劉穎鏇背心短褲裝打波香汗淋漓　控球上籃竟春光乍泄？

TVB藝人劉穎鏇 （Tiffany）今日（2/3）出席TVB x 少年警訊籃球賽活動。本身擅長打籃球的她落場打波，亦不輸一班籃球好手，走位風騷之餘更射入一球三分球。劉穎鏇接受《香港01》訪問時，表示有一段時間沒有打波，所以打得「大汗疊細汗」，「太耐冇打所以唔夠氣，呢班青年真係好青年。我都成三個幾月冇打，所以要揾返個手感返嚟。」

睇真啲，其實籃球衫入面係一件運動背心。（葉志明 攝）

劉穎鏇表示，「最近忙緊進修，一直都有學普通話。」不過他表示學普通話其實是想增值自己，並不是打算返大陸發展才學習，「而家仲係好初級，因為我本身冇基礎，所以而家由BB班開始學起。」記者表示想她嘗試講幾句，但她表示還未準備好。

劉穎鏇打波打到成身汗。（葉志明 攝）

她坦言，本身並不認識中文字，所以學習中也遇到不少困難。劉穎鏇也透露，平時睇劇本也需要透過應用程式去翻譯：「都係要用個app讀出嚟俾我聽，譬如唔識嘅四字詞就要mark返低佢，基本上所有四字、八字全部都唔識，所以好容易一講個音就會錯。」她笑言拍劇時試過被笑發音不正確，不過就並不介意：「佢哋笑一笑就會幫我改。」

劉穎鏇打籃球，有姿勢有實際。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

問到將來會否再拍旅遊節目，又例如浸温泉出浴？劉穎鏇表示不介意，她說：「都鍾意㗎，去吓旅行拍吓嘢。（浸温泉呢？）已經有人做緊呢啲，我哋要一啲新嘗試，我覺得可以去啲冇人去過嘅地方。」

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇走籃，有姿勢有實際。（葉志明 攝）

TVB明星籃球隊？（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇打籃球，舉手投腳都好有魅力。（葉志明 攝）

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇樣靚身材正。

劉穎鏇

劉穎鏇（陳順禎攝）

劉穎鏇睇得又打得獲封為性感打女。（IG圖片）

劉穎鏇是2016年香港小姐亞軍，兼最上鏡小姐。(Vcg.com)