鄧麗欣壓力過大打「蛇針」　籌備演唱會忙綵排靠與家人朋聚減壓

鄧麗欣（Stephy）早前與「豹哥」單立文合作拍攝廣告，二人更是連續第三年擔任生蛇健康教育大使，推廣預防生蛇的重要性，呼籲大家接種蛇針。即將舉行演唱會的Stephy透露近日忙於綵排，擔心自己因此壓力過大而影響身體及情緒，幸好她明白到運動及減壓的重要性，懂得適當放鬆及抽身，避免自己也遭「蛇」入侵。



鄧麗欣（Stephy）打疫苗預防生蛇。

鄧麗欣忙於演唱會綵排。

續任生蛇健康教育大使 呼籲接種蛇針

今年是Stephy連續第三年續任生蛇健康教育大使，她透露身邊有不少朋友曾經生蛇，即使康復之後也有持續的神經痛，直言以往對這個病毒認識不深，覺得「點會咁容易」，如今了解多了，亦眼見身邊朋友被感染，希望能夠藉著教育大使的身份，呼籲大眾主動預防，免受生蛇切膚之痛的折磨。

鄧麗欣（Stephy）早前與「豹哥」單立文合作拍攝廣告，二人更是連續第三年擔任生蛇健康教育大使。

Stephy就遇過有朋友生蛇在口腔附近位置，傷口痛得像被火燒，幾乎無法入睡。她主動呼籲身邊的朋友盡早接種預種蛇針，避免經歷這些難以承受之痛，否則到出事先知便會太遲。她更分享預防心得︰「即使曾經『生蛇』，也可以在徵狀消退之後接種疫苗！」

演唱會在即 運動減壓 增強抵抗力

即將於3月中舉行首個個人紅館演唱會，Stephy說近日忙於綵排，面對的壓力可謂不少，坦言有時可能因為工作太過忙碌，未必意識到自己壓力過大。幸好，她明白到適當放鬆的重要性，尤其會不時留意身體的變化，例如會否睡覺作息變差、胃口欠佳等，在剛過去的農曆新年，她亦有與家人及朋友聚會，分享近況，藉此減壓。

鄧麗欣呼籲接種蛇針。

增肌鍛鍊身體 戒吃鹹甜食物

Stephy笑稱，演唱會期間需要注重飲食，不能大吃大喝，並且需要增強肌肉及注重營養吸收，少吃辛辣、太咸及太甜食物。她又建議大家平日多拉筋及伸展筋腱，笑言「筋長一吋，命長十年」，運動不用過於劇烈，最重要是持之以恆。