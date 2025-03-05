王大陸曾因家人反對姐弟戀　嬲到要同爸爸單挑：那時理智線已斷了

現年33歲的王大陸上月因涉嫌偽造文書逃避兵役，以15萬新台幣保釋，昨（4日）又被爆出涉嫌教唆友人游翔閔，歐打Uber司機，遭到警方依「殺人未遂」送辦後改控「教唆傷害罪」。而檢方5日早上時間就裁定王大陸需交保500萬新台幣作保釋且限制出境，而游翔閔則羈押禁見。

王大陸因電影《我的少女時代》爆紅。（影片截圖）

據台灣媒體報導指出，王大陸透過預約車平台叫車接送，不料派過來的車輛不符合他預期，嫌棄車輛太差，途中他又認為司機繞路，對司機不滿就爆發第一次口角，疑因在抵達目的地之後發現鎖匙留在車內，因Tesla車門有特別設計，他就不知道怎麼開車門，情緒一上來就怒拍車窗，為此與司機發生第二次衝突，最後就向友人游翔閔抱怨，繼以找人向司機及平台派車員洩憤，痛歐他們打到滿身是傷，下手相當兇殘。

王大陸見前以500萬新台幣作保釋且限制出境。（王大陸微博圖片）

正因為這件事情讓不少網民認為王大陸的情緒似乎有問題，挖出他曾因家人反對他與年長十歲的女生拍拖，而與爸爸大吵架甚至放話表示要同對方單挑。他在節目《康熙來了》表示與一個比自己年長十歲的姐姐拍拖，但遭到家人制止，甚至與爸爸大吵架：「那個時候已經就是理智線已經斷了，然後就是說要找他單挑，然後我媽出來就哭了，然後我就說對不起。」