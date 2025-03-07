中年3丨16強一對一PK賽下半場　張佳添暗示李金凱入硬三甲？！

《中年好聲音3》本周日（9日）播出的一集是20強晉身16強一對一PK賽下半場競選，主題為「那些年我們聽過95年至04年的電台歌曲」，舞台繼續化身為電台直播間，並邀來音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。

周國豐踢爆李金凱搞喊車婉婉「水煲」

李金凱獻唱《飛花》演出耀眼。

李金凱獻唱《飛花》演出耀眼。

音樂情人鄭子誠用靚聲帶觀眾進入《中年3》20強競賽。

張佳添讚金凱歌聲好溫暖，冧晒呀！

本集雲集多位向來較高分的參賽者，當中有「中3天使」之稱的李金凱，本回獻唱《飛花》相當耀眼，張佳添無論對金凱的格子套裝造型，抑或其感情演出均好評如潮：「呢套格仔衫著得你好靚仔，你企喺台上有種星味散發出嚟。」續讚金凱每次演出，總會溫暖觀眾的心：「一路聽，冧晒！你好識揀歌，好識揀發揮到『到底李金凱嘅靈魂是甚麼』，呢啲歌恰到好處。第一屆有靚聲嘅羅啟豪，而第二屆有將廣東歌發揮得淋漓盡致嘅譚輝智，你唱粵語歌真係唔會差過佢哋。」東東讚：「好鍾意佢唱歌嘅感覺，唔係為傷心而賣傷心，反而係笑住嚟唱，你會感覺到佢所有情感都從內心直接出嚟，加上聲音特質，一開口已非常好聽。」周國豐則踢爆金凱搞到「車婉婉嘅水煲著咗」：「呢個正正就係李金凱最厲害嘅地方。」

周國豐踢爆金凱搞喊車婉婉個「水煲」！

占士丁丁花足一個整月時間苦練《愛是永恆》。

張佳添讚占士丁丁粵語發音唔錯，就算唔睇歌詞都聽到唱乜。

肥媽話好似見到張學友唱歌咁。

至於在香港區賽區百強競賽憑《李香蘭》人氣急升的占士丁丁，本回繼續選唱張學友的經典歌曲，獻唱《愛是永恆》獲得評審們不俗評價。擁有英國血統、不懂廣東話的占士丁丁，透露花足一整個月時間、付出最大努力苦練歌曲，尤其在發音、感情、情緒和了解歌曲故事上。肥媽對於占士丁丁的演出，直言「睇到張學友（唱歌）」，她說：「通常話你唱嗰個人嘅歌，千祈唔好似佢，但對佢唔可以用呢個。因為佢唔識廣東話，佢唯一要學呢隻歌要唔停咁聽張學友，我希望4個評判唔好彈佢似張學友發音！」張佳添指：「佢啲長音有自己拖發，同學友唔似，雖然有啲口音，如合埋眼唔睇歌詞，完全聽到佢唱乜，一個月苦練係paid off嘅。」相反，東東似乎對占士丁丁「不太歌劇化」的版本有意見：「以比賽嚟講，我會用過癮兩字去形容。原本屬於opera歌曲，但佢又唔係完全opera，開頭教堂背景好似見到個神父出咗嚟來，感覺好似去咗領洗咁！」東東再度戲癮大發，模仿唱聖詩的情境，引爆笑彈。

劉洋和黃博分別獻唱《一千個傷心的理由》和《我的愛》演出同樣值得關注，有人獲讚「享受緊一個表演者嘅表演咁」