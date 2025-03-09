顏米羔44歲生日被追債？　拖數兩年疑似私訊對話稱：冇工作收入

顏米羔（原名顏金達）在2023年參加無綫（TVB）歌唱比賽《中年好聲音2》奪得第三名，打出名堂，並與參賽者者譚輝智、劉威煌、梁浩賢、甘永傑、王嘉明、梁思傑再加上《中年好聲音2》導演潘文龍（龍導）組成「輕鬆啲」。

顏米羔喺《中年好聲音2》奪得第三名，打出名堂。（ig@micgo_ngan）

顏米羔除咗係歌手，本身仲係香港電影導演及攝影師。（ig@micgo_ngan）

顏米羔本身亦是香港電影導演及攝影師，今日（9日）是顏米羔的44生日，竟被一名網名叫「loe71287」公開在threads追數，還貼出多張疑似與顏米羔私訊的對話截圖，還hashtag了顏米高。該名自稱追數人留言：「Mic-go 師父生日快樂 🎂一個係2022年尾，要做足十二個月嘅job。係你參加中年好聲音2之前嘅事。今日已經係2025年3月都唔覆我幾時找數。因為WhatsApp 你一直唔覆，你嘅好兄弟之一嘅我迫不得已要係呢度問你打算點。但係你個另一好兄弟間agceny公司話已經出哂錢畀你。需要詳盡故事的話，我會慢慢update。#米羔 #顏米羔 #micGOHashtag 係threads唔係咁用，不過我都參考下」。

有人公開向顏米羔追數。（threads@leo71287）

從私訊對話截圖可見，訊息上的名字寫上「Mic-go顏」，先後在去年年6月25及30日向顏米羔發出短訊問：「幾時找數？」疑似顏米羔回覆：「兄弟，其實我由上年到而家都無工作收入，得啲好散嘅Job仔維持住，叫做好彩無咩要特別洗錢。比賽完到而家都未收到公司一蚊糧，生活精彩，但未有落袋，一分匹布咁長，搵日見面，好耐冇傾偈喇，我都經歷咗一個好難形容嘅旅程，辛苦但係堅持，我記得架兄弟，我會盡快settle🙏🏼約，好耐冇見🙏🏼」

對話截圖，上方顯示「Mic-go顏」。（threads@leo71287）

有人稱一直冇收入。（threads@leo71287）

追債人有嘗試約期見面，但似乎得不到回覆，之後在去年11月再發短訊，至昨日又發短訊，但仍然沒有回音。至於壽星仔顏米羔昨日跟fans在黃金海岸有聚會，在ig story分享了很多開心片段，暫時未對事件作回應。

今日係顏米羔44歲生日。（ig@micgo_ngan）

今日係顏米羔44歲生日。（ig@micgo_ngan）

Fans為佢搞咗生日會。（ig@micgo_ngan）

Fans為佢搞咗生日會。（ig@micgo_ngan）