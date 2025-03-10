球場青年擊退踩場阿叔　何浩文喜見勇敢做得好：我細個企得唔夠硬

前晚（9日）網上瘋傳一段短片，一群年輕人在觀塘一個遊樂場「book場」後踢波，但突然有個阿叔疑想用球場，於是「踩場」並挑釁說：「Book咗場就你㗎嗱？」年輕人便反問：「Book咗場唔係我哋唔通係你㗎？」雙方口角期間，阿叔發難想搶走一名年輕人手機，聲稱要睇Book場紀錄，被喝止：「喂！唔好搶嘢！唔好攞手機！」阿叔之後想跑向前捉住其中一名黃衫年輕人，誰知對方旋即往後褪，阿叔追不上之餘，更失重心向前仆低，20秒仍未能爬起身，年輕人邊爆粗邊恥笑他，直至阿叔企起身，影片便結束。

本港網絡瘋傳1段影片，指有1群年輕人在觀塘秀茂坪曉明街遊樂場「book場」踢波，但有阿叔疑想用球場，於是「踩場」挑釁。（影片截圖）

穿紅衣年輕男向阿叔展示手機「book場」紀錄，惟阿叔伸手想強行取手機，更抓着紅衣男的手說「攞嚟睇睇先」，令場面升溫。（影片截圖）

有穿黃衫年輕男大聲要求阿叔「唔好攞手機」，阿叔突然發難衝去想抓黃衫男。（影片截圖）

阿叔沒有追上，更1個踉蹌向前仆倒，面朝下重摔落地。（影片截圖）

阿叔倒地近20秒方能站起來，期間青年不停恥笑他。（影片截圖）

而曾演出《鴨王》系列、無綫劇《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等的何浩文（Dominic），亦有轉發該片段，單睇前面幾句，以為他要譴責這班年輕人，他說：「有冇良知 唔理咩原因 唔理個阿伯有冇想搶電話或者發爛渣 佢仆咗喺度 好似跌得幾甘 呢班𡃁仔有冇諗過佢哋做咗啲乜嘢？」不過其實後段的才是他想表達的重點，何浩文說：「佢哋係做咗件令我覺得好舒服嘅事。」

何浩文（Dominic），亦有轉發該片段及評論事件。（IG@dominic_hhm）

他回憶起小時候與朋友Book街場踢波，亦曾遇過類似事件，被「所謂大人」叫他們分半個場給他們，他表示：「佢哋講嘅說話帶有恐嚇成份同埋極之冇道理兼冇禮貌，我哋一班細路當時企得唔夠硬同埋冇勇氣去同人爭論，就係咁樣我哋冇練過要全場去練嘅嘢，場租咗我哋畀，但係半個場就比佢哋攞咗去玩，心有不甘。」因此，何浩文寄語片中的年輕人，希望他們長大後都依然勇敢，同時保持有道理及善良。

單睇前半段，還以為何浩文想怪責年輕人，原來他認為片中的年輕人做了件令他很舒服的事。（Threads@dominic_hhm）