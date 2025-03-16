丁子朗同冼靖峰兄弟爆決裂　二人傳不和：今次最後一次訪問

丁子朗及冼靖峰平時是對好兄弟，二人感情要好，但昨日（15日）一起為TVB遊戲節目《大師兄感謝祭》做嘉賓時，卻掀起了一場腥風血雨。未正式拍攝丁子朗原來已經向冼靖峰嗆聲：「你今日個妝同埋個頭唔使要㗎啦！」火藥味濃到…

TVB遊戲節目《大師兄感謝祭》。(葉志明 攝)

未正式拍攝丁子朗原來已經向冼靖峰嗆聲：「你今日個妝同埋個頭唔使要㗎啦！」(葉志明 攝)

丁子朗及冼靖峰接受《香港01》訪問時已經不停針鋒相對，「愛頭如命」的冼靖峰一聽到丁子朗要整亂他的頭髮，就立即害怕起來：「但係你話要整亂佢，你話唔使要啦！我幾驚啊！」但丁子朗都大爆冼靖峰一知道他做嘉賓時，即表現一副兇狠樣：「佢話今次你死緊啊！佢即刻同我九秒跟佢講咗呢件事，咁我唯有攻擊佢最緊張嘅嘢啦。」果然相愛相殺。

丁子朗及冼靖峰接受《香港01》訪問時已經不停針鋒相對。(葉志明 攝)

最近冼靖峰一直在拍《香港原味道》，更港九新界離島趴趴走，他自爆最想跟丁子朗拍節目：「我好想同佢拍，我想同我監製講，可唔可以有一集揾佢feature。因為我地入面啲幕後都好想揾佢feature，係想揾佢可能一個item feature咁。」丁子朗聽完後二話不說的表示「好」。

冼靖峰自爆最想跟丁子朗拍《香港原味道》。(葉志明 攝)

被問到要兩隊對決會否怕傷兄弟情時，丁子朗想都不用想就說：「不嬲都冇，唔使擔心。」冼靖峰則自言自語了三次「不嬲都冇」，其實他都挺重兄弟情的。

丁子朗想都不用想就說不嬲都冇都冇兄弟情。(葉志明 攝)

玩開了的二人更笑指「好彩係對立」，因為這樣才可以有一個合理的理由「去隊冧佢」，殺氣充斥二人之間。更表示今次過後二人就會「不和」，更說：「今次最後一次訪問㗎啦」，丁子朗表示射水槍是他唯一期待的遊戲，被問到會對準對方什麼部位來射時，冼靖峰果然很了解丁子朗：「我估到佢喺瞄住我頭嚟射！」所以他特地叫髮型師整到很硬：「除非你幫我沖涼。」