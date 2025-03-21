東張西望｜81歲阿婆突然被離婚　結婚兩年被嫌樣衰老公即娶內地女

正所謂：「清官難審家庭事。」《東張西望》今日報道一單奇案，81歲的老婆婆何太在多年前與何生在香港結婚，奈何當年何太因為甲狀腺問題而令自己眼突兼有大頸泡，只是結婚兩年，何生就在內地娶了另一名女性做老婆，何太變成有名無實的太太。何太向《東張西望》透露早年在紅山的另一個妻子死後，他的兒女表示會接何生回家照顧，但過了不久又將何生送入老人院。當「正室」何太去探望何生時，就被他的女兒打到鼻青臉腫，周身傷。

何生何太只做了兩年夫妻。（《東張西望》截圖）

81歲何太被離婚。（《東張西望》截圖）

何生表示不知情。（《東張西望》截圖）

何生何太「結婚」60多年。（《東張西望》截圖）

何生臨老被送進老人院。（《東張西望》截圖）

何太表示，被何生的女兒打到鼻青臉腫。（《東張西望》截圖）

當年何太因為甲狀腺問題，導致眼凸兼大頸泡。（《東張西望》截圖）

最近「正室」何太收到消息，指何生要與自己離婚，對她打擊似乎就十分大。她在節目中訴說：「佢梗係嫌我醜先去娶第二個啦。」《東張西望》搵了何生和何太出面對質，何生卻指婚姻事是由兒子代理，自己「乜都唔知」。不過，何生就表示「一把年紀仲有乜離唔離婚」，而何太則表示因為名分而不想離婚，但如果何生要堅持離婚的話也沒有辦法。

成件事真係複雜。（《東張西望》截圖）

成件事真係複雜。（《東張西望》截圖）

成件事真係複雜。（《東張西望》截圖）

《東張西望》致電何生兒子何炳，他就表示，因為何太與他的爸爸有名無實，而且何太不肯從老人院中接何生到家中照顧，所以才替其辦理手續。節目中，何生也相當坦白坦言當年因為何太「樣衰」忽略她，另娶他人。「嗰時佢眼睛又突，又大頸泡，淨係結咗婚兩年。」何生兒子何炳澄清，尚未替爸爸何生與何太辦理離婚手續。何太及後表示，如果真的要辦理離婚手續，就會漸漸不去探望何生。「我有我生活，佢有佢生活。」

何太：「離婚咪離婚。」（《東張西望》截圖）