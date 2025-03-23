方力申婚後幸福肥最唔慣叫老婆　求婚宣誓感動落淚爆一事激嬲愛妻

方力申今日以點滴是生命榮譽副會長兼揹水大使身份出席《揹水一戰2025十周年賽事》活動，方力申表示他已是第10年出任大使，第7次行揹水一戰慈善步行，覺得很感觸。他又指自己沒有練過行15公里，都有些驚。問到剛剛新婚的方力申為什麼不帶同老婆葉萱來一起參加，他笑言：「佢應該應付唔到，佢未起身瞓，要瞓美容覺，今日星期日梗係要瞓到自然醒。」方力申表示不用老婆為他準備早餐，他都是自己照顧自己：「拍拖時佢試過剝蝦畀我，我話唔使，佢嬲咗話唔剝喇，以後就無再剝。」

方力申婚後首次接受傳媒訪問。(陳順禎攝)

方力申婚後首次接受傳媒訪問。(陳順禎攝)

問到方力申婚後最不習慣是什麼？他說：「叫佢做老婆，佢叫我老公佢都唔慣，叫到好似好老咁。」至於他是何時計劃求婚及結婚，方力申表示：「當我知道農曆新年喺拉斯維加斯有個騷嘅時候，就有諗。我喺洛杉磯有個朋友佢幫安排晒啲嘢，買婚紗book場地影相嗰啲都係佢幫我嘅，籌備咗兩個月，老婆好surprise。其實我自己都無十足把握，求婚應該ok，但係簽紙就諗住試下得唔得，我爸爸同細佬事前都唔知嘅，我媽咪就知道我會求婚。」他表示求婚戒指是幫襯林夏薇買的，趁老婆睡覺時用橡筋圈來量度尺左右，不過林夏薇就指外圈內圈也有不同，兩人為此研究了一段時間。至於結婚戒指他稍後會換，會和老婆一起去挑選。

方力申未有戴結婚戒指。(陳順禎攝)

方力申坦言求婚和簽紙宣讀誓詞時都帶感動得哭了：「原來男兒膝下有黃金係真㗎，跪喺度嘅時候個情緒就會出嚟，同埋讀誓詞時都會眼濕濕好感動，用心讀出嚟，我有喊，我老婆都有喊。簽完紙返香港請咗一家人食飯，唔會再補擺酒，驚招呼唔到，又驚請漏咗啲朋友。（有無補返斟茶畀父母？）有，一落機返香港就去斟茶喇，我老婆跟我叫爸爸媽媽嗰時，我爸爸笑得好甜好開心，我呢10年無見過佢笑得咁開心。我媽咪一向都好錫佢 (老婆葉萱) ，拍拖時已經講話無論佢同我成唔成事都好，點都當佢係女架喇。」

至於可有計劃生小朋友，方力申說：「都有諗住生小朋友，想身體好啲先，會去睇中醫調理下，無話要幾時生，順其自然，仔女都無所謂。」方力申看來比前胖了一些，問到是否幸福肥？他笑言自己肥了十多磅，4月有個騷所以要keep fit了。

方力申卡與葉萱Maple背影照相當甜蜜。（IG：@alexfongliksun）

方力申宣布結婚。（Facebook圖片）

方力申老婆葉萱。(ig圖片)

方力申與老婆葉萱。(ig圖片)