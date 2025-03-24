TVB視帝樂園被偶遇身上飾物成焦點　竟無視老婆自爆是其他女仔送

現年48歲的視帝陳展鵬，事業愛情兩得意，與落選港姐單文柔（Phoebe）自2018年結婚，翌年誕下愛女「小豬比」陳諾瑤（Quinta），一家三口生活美滿，成為圈中模範家庭。而成家立室後的陳展鵬也被太太融化，給人煥然一新的感覺，昔日酷爆的他變得健談又風趣，尤其提起妻女時總是笑容滿面，三口子去到哪裡形影不離，幸福滿瀉。

陳展鵬一家三口生活美滿幸福，成為圈中模範家庭。（IG@rucochan）

陳展鵬現時有女萬事足。（IG@rucochan）

陳展鵬就算有了小朋友，也沒有冷落太太，二人非常恩愛。（IG@rucochan）

近日，陳展鵬與太太單文柔帶同女兒「小豬比」前往主題公園遊玩，小豬比穿上公主裝非常可愛，期間被不少途人在各個園區瘋狂「野生捕獲」。陳展鵬全程表現親民，大方與粉絲合照，粉絲們難得偶遇視帝，紛紛分享到社交平台，成為熱話。其中一張照片中，陳展鵬身穿輕便休閒服裝與男粉絲合照，但其肩膀上的飾物卻成為焦點，那就是掛著一隻卡通龜，整個造型與他平時的型男形象形成強烈對比，意外展露了私下可愛的一面。陳展鵬直播時介紹這隻龜是女兒送給他的，難怪邊講邊露出一副甜絲絲的樣子。

陳展鵬日前到主題公園被捕獲，帽子邊還疑似裝上小型攝影機，身旁的小豬比一身公主打扮好可愛。（小紅書截圖）

陳展鵬期間開直播與粉絲互動。（小紅書截圖）

太太當然有同行。（小紅書截圖）

小豬比大個了很多。（小紅書截圖）

而該名幸運男粉絲也在社交平台上開心分享：「港迪偶遇陳展鵬。太nice了，還跟我說生日快樂」，可見這位視帝毫無明星架子，親民又友善。其他網民也紛紛留言表示羨慕：「哇塞好幸運」、「好幸運，我男神真帥」、「看不出將近50的人，比30的還帥」、「肩膀上烏龜好可愛」。

男粉絲大讚陳展鵬友善。（小紅書截圖）

陳展鵬在園區瘋狂被捕獲。（小紅書截圖）

以往陳展鵬給人感覺都是酷酷的，但其私下其實都有可愛一面，而且在讚人方面還有一手，太太單文柔就曾在節目中，笑言在拍拖初期經常被陳展鵬「花式」稱讚：「未試過有人讚我讚得咁叻，我連攞個杯飲水，或者識得點樣落街佢都讚我『好叻，點解你咁叻，點解你諗到呢樣嘢咁勁！』即係可能我安排一啲嘢，好小事，佢覺得係好乖呀、好叻呀，我就覺得嘩，佢好識得欣賞我，覺得好好呀。」不過婚後就難免有摩擦，開始挑剔，搞到單文柔都有點不甘心：「我都話點解你冇以前讚我讚得咁多嘅？點解好似做啲咩都爭少少嘅？」但單文柔最後都有大讚老公：「但係佢始終都咁靚仔，我會好危險㗎嘛。」看得出單文柔真的十分迷戀老公！

單文柔（Phoebe）直認超迷戀老公陳展鵬。（YouTube影片截圖）

Phoebe真係好迷戀老公！（YouTube影片截圖）

兩人2018年結婚至今依然非常恩愛。（IG@smyphoebe）