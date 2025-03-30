冼靖峰離開錄影廠拍節目最興奮　有觀眾似做live：打醒十二分精神

「寶藏歌手」冼靖峰日前於青衣一商場拍攝TVB節目《J Music》，對於在商場用live band做busking拍節目，冼靖峰表示是第一次，他感到無比興奮。冼靖峰接受《香港01》的訪問時表示有觀眾在現場會比較精神：「因為有觀眾咁樣錄節目呢係精神好多，亦都個人係覺得雀躍好多。」

「寶藏歌手」冼靖峰日前於青衣一商場拍攝TVB節目《J Music》。(胡凱欣 攝)

冼靖峰接受《香港01》的訪問時表示有觀眾在現場會比較精神。(胡凱欣 攝)

冼靖峰笑指在開揚的地方唱歌感覺不一樣，甚至會連唱法都不一樣：「因為好微小嘅影響都會影響好多喺唱歌上嗰把聲。」而被問到於室外與廠內拍攝最大的分別是不能NG：「咁嚟到呢就因為我哋好似個live show咁樣，係半live show形式啦，咁我哋亦都唔會有NG嘅，所以唔需要再錄多次。咁亦都大家我見到其實無論係台前定係幕後都打醒十二分精神，我哋一定要make sure所有嘢都要一次就搞掂，好似做個live show出嚟咁樣。」

冼靖峰笑指在開揚的地方唱歌感覺不一樣，怎至會連唱法都不一樣。(胡凱欣 攝)

冼靖峰當日唱得好認真。(胡凱欣 攝)

冼靖峰於節目中會演繹三首歌曲，分別是《隠形遊樂場》、《緊急聯絡人》及《勇氣》，而他於自己的歌曲《勇氣》中，更改編了一個新版本：「最後一首歌就係自己嘅新歌勇氣，咁呢一首歌都真係好多謝隊band！我有一個新嘅version啦，咁係key唔一樣啦，編曲唔一樣啦，所有嘅感覺都唔一樣啦！」他馬上感謝band leader激發他去做這件事，而他自己都很期待播出這個新版本的《勇氣》。

冼靖峰於節目中會演繹三首歌曲，分別是《隠形遊樂場》、《緊急聯絡人》及《勇氣》。(胡凱欣 攝)

冼靖峰為自己的歌曲《勇氣》，改編了一個新版本。(胡凱欣 攝)

之前冼靖峰都有講過自己正在作曲，被問到進度如何時，他即表示已經作了五六首：「依家係作緊啲詞嘅，我個手上嗰六首嘅詞，咁就冇繼續作曲住，係作緊啲詞，因為我發覺曲可能我會快少少，但係詞我都比較慢。」

冼靖峰之前講過自己正在作曲。(胡凱欣 攝)

冼靖峰話自己已經作咗6首歌。(胡凱欣 攝)

拍攝當日冼靖峰的爸爸媽媽都有去現場為他打氣，被問到有沒有問他們新版本演繹得怎樣時，他就表示還未有時間問他們：「我未問佢我希望佢滿意啦，因為佢知道我好鐘意呢一首歌，呢幾首歌我都好鐘意。佢都聽到我練呢幾首歌，但係勇氣呢個version呢，佢就未聽過嘅。」

冼靖峰的爸爸媽媽於拍攝當日都有去現場為他打氣。(胡凱欣 攝)

冼靖峰的爸爸媽媽之前未有聽過佢新版本嘅《勇氣》。(胡凱欣 攝)

而他對於今次新版本的《勇氣》就覺得是煥然一新：「因為本身我覺得我studio version係比較感性，係娓娓道來多少少，咁我自己係live show都唱過幾次，咁係好坦白講，我會覺得好move到我嘅情緒。但係有時候大家可能係more event會想hyper啲，咁我就覺得不如有多個version啦！」所以就有這一個新版的《勇氣》。

冼靖峰對於今次新版本的《勇氣》就覺得是煥然一新。(胡凱欣 攝)