金秀賢記者會｜將證據進行正式的檢驗與法律認證　證實做假

金秀賢公開科學鑑定內容。（KNN）

金秀賢今午（31日）在律師陪同之下舉行記者會，為了證實自己所言為真，公開了與金賽綸生前的對話，指《橫豎研究所》曝光的2016年男女對話KakaoTalk內容為造假，交給科學相關機構後鑑定為2016年與2018年對話人物不同，另外，亦播出公司代表的錄音：「我們律師那邊說會再寄一封存證信函。那部分會由我發送，請您看到簡訊時不要太驚訝。」

律師表示會提告。

對於後續行動，金秀賢表示：「就如我對對話紀錄提出驗證程序一樣，我也要求對遺屬提出的所有所謂證據進行正式的檢驗與法律認證。今天我又擔心，會不會有人再爆料，把我當作殺人犯。這場記者會一結束，他們又會拿出什麼假的證詞和證據來攻擊我與我合作的人？」金秀賢表明自己的立場：「如果這讓大家痛苦，那我願承擔。我不否認我的過錯，也不逃避對我做過的事情的責任，但我沒有做的事，我不能認。即使現在，我也想為那些仍相信我的人說明清楚。我不會要求你們相信我，但我一定會證明給你們看。」

金秀賢的律師補充說明，金秀賢決定透過前所屬公司對涉及不實陳述的相關人員提起刑事與民事訴訟。該法律事務所表示已接受委託。已對遺屬、自稱「姨母」與《橫豎研究所》主持人提告。律師表示會根據《資訊通訊網路法》與《名譽毀損罪》提出，並附上金秀賢親自撰寫的情感說明作為證據。「同時，針對上述人士，我們也向首爾中央地方法院提出總額約120億韓元的民事賠償請求。」