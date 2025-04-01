楊證樺榮升保安公司老闆 七欖現身球場被網民誤會轉咗行

TVB作為一個大型企業，除了一些合約藝員外，亦都有相當多藝員擔任配角，甚至是綠葉、臨時演員的角色。就好似近期播出的《奪命提示》，楊證樺就於當中擔任紀律部隊角色，甚至帥氣。

楊證樺笑指大家為了拍攝一個很漂亮的鏡頭，不惜以同一個pose維持45分鐘。(資料圖片)

以一個綠葉來說，楊證樺可算是近年出鏡率最多的幾位之一。除上年的《隱形戰隊》、《破毒強人》、《新聞女王》，去年的《異空感應》中演妥瑞氏症病患更落足心機，贏得不少掌聲。雖然今年直至4月為止只有《痞子無間道》、《奪命提示〉兩套，但依然擁有頗多的出鏡率。

楊證樺在去年的《異空感應》中演妥瑞氏症病患。（截圖）

楊證樺真係好戲㗎。（截圖）

當年，楊證樺勇奪《全球華人新秀歌唱大賽》冠軍後，開始認真考慮要否回流，成為罕有地可直入無綫藝員訓練班的新人。（資料圖片）

初入行時，楊證樺拍攝一幕跑天橋戲，導演不停說：「唔得呀！嚟過呀！」「你學跑步都要學十年呀！」又不告訴他到底做錯什麼，跑了8、90次，原來只對不準機位，雖然感覺有少許被刁難，但他仍感激這些經歷。（資料圖片）

矚目配角｜楊證樺拍拖30次卻願為沈可欣定性：十幾年前已經想溝佢

日前有網民入場睇七人欖球賽時，在會場中見到楊證樺的出現，但楊證樺就並不是出現在觀眾看臺上，而是在會場周邊走動。有網民留言，他是不是放棄了在TVB拍劇，轉行做安保工作。

楊證樺雖然想接下宮崎隊長角色，但他就怕找香港演員扮日本人，始終不及日本演員般禮似，曾因顧全大角而問劇組會否考慮找日本人演出。（無綫電視截圖）

楊證樺被發現做球場保安？（threads截圖）

楊證樺在接受《香港01》訪問時，透露他與一位商業夥伴合作，而投資了不同類型的項目，其中一間就是Clement Shield (下稱：CS) 安全管理公司。

據知，這次在香港啟德體育園舉辦的國際七人欖球賽，CS負責此項目的高效安全，安保部署，人手管理，控制秩序及場館內外最核心的安全管理計劃工作。專業的安全管理系統是由他的商業夥伴全權負責。為確保安保活動順利進行及與觀眾有良好的溝通，楊證樺於此項目中擔任公共關係科的代表。即可說，與其說楊證樺在球場做保安，倒不如說他以老闆身分監場。

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。

楊證樺回覆《香港01》，說：「我們很高興看到香港隊於是次賽事中表現卓越，男女子組別均獲得冠軍，是對運動員的努力認可。而CS於這場國際大型活動中擔任重要的角色，是對公司團隊能力的肯定。能夠參與國際大型活動，我們感到非常自豪和滿足。最後，我們公司CS日後會積極協助各項大型盛事，確保公眾安全，提升香港國際形象。」

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。

楊證樺為知名的TVB綠葉，同時也是安保公司Clement Shield的負責人之一。

楊證樺與現場工作人員。

楊證樺與太太沈可欣一家三口。