翻版朱玲玲TVB拍劇30歲被嫌老催嫁　飽歷風霜佛山擺街檔唔怕人笑

有無綫（TVB）「御用丫鬟」之稱的陳思齊（前名陳凱怡）2000年參選港姐，當年她只有18歲，被外界封為「翻版朱玲玲」。雖然大熱倒灶五強不入，但陳思齊仍順利簽約成為TVB旗下藝人，多年來演過不少「妹仔」角色；其後過檔港視連拍了六部劇集，但港視不獲發牌，陳思齊亦無奈隱退，並轉行任職音樂治療及香薰按摩師。

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

陳凱怡18歲時參選2000年港姐，係當年大熱之一，可惜不入五強，後來改名陳思齊。（TVB電視截圖）

陳思齊做過好多妹仔角色。（TVB電視截圖）

闊別幕前多年的陳思齊，去年突然進駐抖音為復出鋪路，並透露已移居內地生活。日前陳思齊拍片大談做女演員的辛酸，戴住小雲黑框眼鏡的她，雖然已經42歲，但保養得好好，依然一臉稚氣。她表示在TVB的日子，自己一直有年齡焦慮，她說：「經常擔憂被裁員，而且女演員好快就被人話年紀大。唉~又冇角色啱我做，叫我早啲嫁人喎。面對工作嘅瓶頸，又30歲嫁唔去，所以我決定離開娛樂圈，諗住試吓其他發展。」

陳思齊已經42歲，但Keep住童顏。（小紅書@陳思齊）

原來佢都有年齡焦慮。（小紅書@陳思齊）

又擔心被裁員。（小紅書@陳思齊）

女演員辛酸！（小紅書@陳思齊）

好快就被人嫌年紀大。（小紅書@陳思齊）

好似冇乜角色啱，最後無奈退出幕前。（小紅書@陳思齊）

不過，發展似乎不太順利，陳思齊慨嘆說：「點知唔係我諗得咁簡單，社會太殘酷嘞，我話俾人聽我識做戲，我係香港小姐咁又點吖，香港小姐嘅頭銜同演戲經驗，都冇辦法令我搵到一份好嘅工，包括我依家嚟到佛山都係一樣。人生冇咩唔可以做嘅，經過我深思熟慮之後，我決定過嚟同大家一齊擺攤！」

社會幾時都咁殘酷。（小紅書@陳思齊）

港姐頭銜幫助唔大。（小紅書@陳思齊）

見枱面有污衊紙巾都照執。（小紅書@陳思齊）

影片中，見陳思齊落手落腳執起枱面上用過的紙巾垃圾，原來她打算跟自設廠房賣雞腳的前TVB藝人蔡淇俊「搵食」，一起擺街檔。蔡淇俊還為陳思齊舉行了一個小小的歡迎儀式，數人一字排開列隊，並送上鮮花，哄得陳思齊好開心。蔡淇俊叫陳思齊想清楚，可能會被人笑「淪落到街邊搵食」、「一把年紀嫁唔出」，陳思齊握拳高舉雙手說：「唔驚，鍾意寫咩就寫咩，總之我要絕地反彈！做雞腳王后！」

加入蔡淇俊嘅大軍，一齊賣雞腳。（小紅書@陳思齊）

陳思齊話要絕地反彈，俾人笑都唔怕。（小紅書@陳思齊）

天生美人胚子。（IG@szetsai.chan）

做過YES封面。（IG@szetsai.chan）

陳思齊曾傳整容出事，直認自己做過美容院代言人，還打了兩次透明質酸針，還好後來還原了。（影片截圖）

顏值回春！（IG照片）