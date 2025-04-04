張曦雯穿平底鞋唔係遷就馬貫東高度　仲透露呢個場合會穿得隨便

TVB新劇集《俠醫》昨日（3日）舉行開鏡拜神儀式，劇中一眾演員陳豪、張曦雯、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥、陳嘉輝、黎燕珊、郭柏妍、馬貫東、張武孝、林映輝、程可為、游嘉欣等人都有出席。張曦雯早前被網民在街上拍到「55身」，更有網民指張曦雯是為了遷就馬貫東的高度而致，張曦雯及馬貫東接受《香港01》訪問時表示二人的關係是老闆娘與員工。

TVB新劇集《俠醫》昨日舉行開鏡拜神儀式。（葉志明 攝）

《俠醫》劇中一眾演員陳豪、張曦雯、江欣燕、丁子朗、馮皓揚、譚凱琪、劉佩玥、陳嘉輝、黎燕珊、郭柏妍、馬貫東、張武孝、林映輝、程可為、游嘉欣等人都有出席。（葉志明 攝）

馬貫東即表示不滿：「無啦啦入公司坐咗我個位！」劇中馬貫東與陳豪是從小開始認識的玩伴，長大後更是陳豪公司的高層，而張曦雯則是陳豪公司的職員，二人亦有不少的對手戲，所以張曦雯與馬貫東怎開玩笑都沒問題。張曦雯對於因為穿平底鞋是為了遷就馬貫東的高度就表示穿了高跟鞋都沒有比他高：「因為平時我哋穿高跟鞋拍戲都好攰㗎，所以我一個shot睇唔到腳，我都會換返平底鞋。」

劇中馬貫東與陳豪是從小開始認識的玩伴，長大後更是陳豪公司的高層，而張曦雯則是陳豪公司的職員。（葉志明 攝）

張曦雯都希望於造型上有不同的感覺給大家：「唔係個個角色都要咁高㗎，同埋個比例咁靚啊，總之就係配合返個角色。」她更透露當日其實是在拍攝她第一天上崗：「出去突擊檢查咁，所以專登係好似小朋友扮大人著套行政裝，黑絲咁樣，要有啲霸氣行出嚟咁樣嘅。」

張曦雯都希望於造型上有不同的感覺給大家。（葉志明 攝）

說到如果鏡頭只拍到上半身，下半身就會穿得比較隨便，馬貫東笑指拍攝車戲時的確會，其餘時間都會穿得整齊：「不過有時我哋拍車戲都會，淨係換上身，唔好畀人知！」因為會比較舒適一點。