頂流歌手船上清唱經典金曲　吸引郵輪乘客走到露台打招呼畫面震撼

歌神陳奕迅（Eason)現正忙於《FEAR and DREAMS 世界巡迴演唱會》，最新一站就來到重慶開唱。而在工作期間，他就特意抽空遊走當地多個名勝景點，更在遊船河同時玩得不亦樂乎，對着郵輪上的乘客揮手打招呼，更大聲清唱經典歌曲《十年》，被網民形容為「遊船不忘開嗓」，隨便清唱都如此動聽，不愧是實力派歌手。

陳奕迅抽空遊重慶。（微博截圖）

在重慶開演唱會期間，陳奕迅特意抽空去不同景點參觀，其中有一天他就現身繁華之地下浩里老街，當時打扮輕便，頭上口罩的他在幾名工作人員陪同下現身，正因為他的出現，令不少網民紛紛表示要去打卡陳奕迅同款地方，可想而知他的影響力是多麼驚人。

玩得好開心。（陳奕迅微博圖片）

在船上清唱歌曲《十年》。（微博截圖）

除了現身下浩里老街之外，陳奕迅還去了遊船河，開心登船的他全程零遮掩，還心血來潮對着對面郵輪上的乘客清唱歌曲《十年》，他表示：「應該聽不到，如果我唱歌應該聽不到，這麼遠。」隨後，他就大聲清唱，郵輪上幾乎所有乘客紛紛從房間走到露台同他揮手打招呼，畫面相當震撼，猶如在開海上演唱會，而他全程笑容滿面，玩得非常開心。

同大家打招呼。（微博截圖）

難得抽空當遊客，他亦不忘拿出手機拍攝程重慶景色，擺出多個有型pose拍照，他留言表示：「重慶真的很有趣，線條之多，實在令我目不暇給。」

笑容滿面。（微博截圖）