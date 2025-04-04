贖夢｜張家輝謝票精神分裂式對談　樂壇歌后突襲唱金曲即暴露身份

由張家輝自導自演的香港驚慄電影《贖夢》日前正式上映，累計票房已衝破500萬元，張家輝今日（4日）化身病人蔡辛強與劉俊謙飾演的文醫生特意出席謝票場。張家輝、劉俊謙與觀眾互動期間，一位全身包覆垃圾膠袋的「精神病院捕快」突然現身，更高唱《失憶周末》，而她脫去裝扮後驚現真面目，竟為樂壇天后陳慧琳，讓現場觀眾驚喜尖叫！

張家輝、劉俊謙與觀眾互動期間，一位全身包覆垃圾膠袋的「精神病院捕快」突然現身，更高唱《失憶周末》、脫去裝扮後驚現真面目，竟為樂壇天后陳慧琳，讓現場觀眾驚喜尖叫！（葉志明 攝）

張家輝演技爆發「精神分裂」與蔡辛強對談。（葉志明 攝）

張家輝與劉俊謙以蔡辛強及文醫生的角色打扮現身謝票，影帝張家輝一到場便秒速入戲，一臉眼瞓樣與現場觀眾打招呼，劉俊謙隨即表示：「蔡辛強，啲脆友話我好收咗你個電話，而家當住咁多人面前，畀返部電話你喇！你唔好成日掛住玩脆，搞到又撞車喇⋯⋯」張家輝接過電話隨即對觀眾「抱怨」表示：「點解你哋成日都話要見我哋嘅？你哋係咪傻㗎？」期間劉俊謙一直用聽筒聆聽張家輝腦內的聲音，畫面非常有有趣！

張家輝與劉俊謙以蔡辛強及文醫生的角色打扮現身謝票。（葉志明 攝）

張家輝作為《贖夢》導演兼男主角，更在觀眾面前爆發演技，即場「精神分裂」與蔡辛強對話，望着身邊的空氣表示：「導演話有嘢同你地講喎！」再續指：「導演話你地成日研究Vincent嘅出現係變調係故意安排，免得第日真係有機會拍第二集嘅話，又拍返第一部咁咩？咁不如睇返第一集！」引起現場觀眾大笑！

張家輝與劉俊謙以蔡辛強及文醫生的角色打扮現身謝票。（葉志明 攝）

張家輝與劉俊謙以蔡辛強及文醫生的角色打扮現身謝票。（葉志明 攝）

張家輝與劉俊謙謝票期間，一位全身包覆在垃圾膠袋下的神秘人突然出現，自稱為「精神病院捕快」，令蔡辛強與文醫生大吃一驚。正當文醫生以聽筒檢查神秘人的腦袋便表示聽到歌聲，神秘人隨即高唱《失憶周末》，張家輝與劉俊謙亦隨歌聲跳舞！神秘人一開金口唱歌已暴露真實身份，同時脫去裝扮露出真面目，驚喜為樂壇天后陳慧琳，然而蔡辛強與文醫生卻笑言神秘人為「陳慧敏」逗得觀眾大笑！

張家輝與劉俊謙謝票期間，陳慧琳僑裝現身，一開金口唱《失憶周末》便暴露身份！（葉志明 攝）