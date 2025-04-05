胡定欣揭男友冧爆舉動即時甜笑　力撐胡杏兒老公爆私下相處真相

兩屆視后胡定欣今日以大使身份與好姊妹黃智雯一起為國際培幼會慈善跑活動擔任嘉賓，並會跑3km，齊齊為慈善出力。胡定欣在接受訪問時表示：「我已經好ready，啲筋好鬆，因為平時都有跑開既。同埋今日只係跑3km，做慈善絕對無問題。」定欣又表示有跟黃智雯跑過步，但很少，指對方是跳舞界的。

黃智雯。(梁碧玲攝)

胡定欣。(梁碧玲攝)

胡定欣指對上一次與黃智雯一起跳舞已是胡說八道的騷上，她說：「但其實我哋私下都排咗一段舞既，但係未有機會表演，希望有機會啦。」問到早前在內地完成了音樂會演出的心情，胡定欣表示：「好開心呀，因為1月時去咗佛山，3月時去咗東莞，兩個地方既觀眾都係好熱情啦，我自己既感受就係第一場既時候好緊張，第二場有咗經驗喇，跟住就會可以放返鬆，好好咁可以再多啲enjoy，好開心亦都係我有香港既朋友特登去到內地支持我啦，同我一齊去分享呢個moment。」

胡定欣與黃智雯一起參與慈善跑。(梁碧玲攝)

胡定欣與黃智雯一起參與慈善跑。(梁碧玲攝)

問到胡定欣男朋友可有到場支持，她即時甜笑表示：「佢有去到，佢兩場都有去到。」一臉冧爆。她續說：我會覺得咁多年嚟都係透過劇集同戲劇去同觀眾交流，呢個時間有機會畀我做返我自己最鍾意做既嘢，唱歌去同佢哋交流又或者畀一個機會佢哋認識我，認識我自己本人，我覺得好開心有呢個機會。」

胡定欣提到男友即冧爆甜笑。(梁碧玲攝)

胡定欣提到男友即冧爆甜笑。(梁碧玲攝)

至於可有關心閨密姚子羚最近是否拍拖了，胡定欣即笑言：「我轉頭打電話去問下佢。」另外問到胡杏兒老公李乘德被影到夜蒲攬女，問到她有否關心一下胡杏兒的心情，胡定欣說：「無啦，因為我自己覺得佢哋都會自己去處理既，我覺得反而外間唔認識既人會比我哋既反應大好多，我都會覺得點解要咁大反應？但係因為可能我哋識佢呀，我哋不嬲大家既相處都係好開心，我哋會Hug (擁抱)，我哋都係會咁囉。個新聞過去架喇。」