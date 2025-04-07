36歲港姐冠軍爆工人姐姐離譜事　凌晨發現姐姐半裸躺床勁震驚

香港不少雙職家庭，都有聘請外傭打理家務及照顧小朋友。2012年度香港小姐競選冠軍，現年37歲的張名雅（Carat），早已成為兩子之母，家中曾同時聘任兩名外傭，日前受訪分享工人姐姐的離譜事，竟曾撞破半夜半裸在床。



張名雅離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@caratcheung）

張名雅離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@caratcheung）

張名雅離巢TVB後轉型做KOL。（IG：@caratcheung）

張名雅2016年與律師男友蔡錦豪（Joe）結婚，婚後育有大仔蔡浚鏗（Mario）和細仔蔡俊軒（Milo）。（IG：@caratcheung）

張名雅2016年與律師男友蔡錦豪（Joe）結婚，婚後育有大仔蔡浚鏗（Mario）和細仔蔡俊軒（Milo）。（IG：@caratcheung）

張名雅2016年與律師男友蔡錦豪（Joe）結婚，婚後育有7歲的大仔蔡浚鏗（Mario）和6歲的細仔蔡俊軒（Milo）。張名雅與TVB結束10年賓主關係後，轉做KOL。日前與另一位星級媽媽江若琳接受網台訪問，大談工人姐姐血淚史。張名雅指首位外傭愛黑面語氣不佳，但照顧得兩名兒子不錯而多番忍讓。

張名雅大談工人姐姐血淚史（影片截圖）

張名雅大談工人姐姐血淚史（影片截圖）

張名雅大談工人姐姐血淚史（影片截圖）

及後張名雅多聘請一名外傭，豈料原有工人教壞新人，又不時諸多投訴：「舊工人話叫咗新姐姐6點起身佢唔聽我講，因為小朋友朝早6點半要起身趕校巴，但新傭人7點都唔起身，結果我親自去叫都唔醒。」但最離奇張名雅的解決方法是加人工，做錯事再逐樣扣獎金，被江若琳直呼做壞規矩。

張名雅新工人經常賴床，曾令小朋友返學遲到。（影片截圖）

張名雅新工人經常賴床，曾令小朋友返學遲到。（影片截圖）

張名雅新工人經常賴床，曾令小朋友返學遲到。（影片截圖）

張名雅現時只剩新姐姐一人，因一事決定解僱舊外傭：「有一晚半夜工人房竟仍開燈，我走進去見到舊姐姐在上格床，背住我除晒衫，新姐姐就揸住支油，我都唔知佢哋做緊咩，我即刻叫停叫佢哋落嚟，舊姐姐都仲係無意欲著返衫，唔睬我好似鄙視我覺得我阻住佢咁。」她發現舊外傭吩咐新外傭幫她按摩，欺負新人。雖然新姐姐比較蠢和懶，但相對純品，故張名雅決定解顧舊工人只剩下新工人。

張名雅有一日凌晨時份，發現舊工人半裸在床，疑欺負新工人要對方幫忙按摩。（影片截圖）

張名雅有一日凌晨時份，發現舊工人半裸在床，疑欺負新工人要對方幫忙按摩。（影片截圖）

張名雅有一日凌晨時份，發現舊工人半裸在床，疑欺負新工人要對方幫忙按摩。（影片截圖）