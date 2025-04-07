彭建新76歲生日阿倫阿叻「二缺一」　曾夾在中間替兩邊傳話？

彭健新（健仔）早前被指「叛變」加入了陳百祥（阿叻）的「精裝明星足球隊」，更將微博以「前溫拿五虎成員」來形容自己，疑埋阿叻堆跟譚詠麟（阿倫）的「香港明星足球隊」疏遠。昨日（6日）是健仔的76歲生日，阿倫現身到賀粉碎不和傳言，不過阿叻依然無影，兩兄弟二缺一。

彭健新76歲生日，阿倫和志偉均有到賀。（微博@彭健新）

仲有「左麟右李」。（微博@彭健新）

彭健新在微博分享4月份生日的慶祝相片，笑言日日都要慶祝。來到正日生日，健仔跟一班老朋友譚詠麟（阿倫）、曾志偉、苗僑偉夫婦、李克勤夫婦、鄺美雲等食飯，但未見多年好友陳百祥（阿叻）出席，彭健新留言：「4月6號是我的生辰正日，很多謝各位好友來祝賀，我也祝各位身體健康，萬事勝意」。阿倫多年來都是祝健仔兒童節生日快樂，今年他同樣在健仔的帖文下留言：「祝頑童兒童節生日快樂」；克勤亦有留言：「再次祝健兄生日快樂身體健康，真正喜歡彈結他嘅人幾時都咁開心，祝長搵長有，笑口常開」。

不過就唔見阿叻。（微博@彭健新）

太太們盧淑儀、戚美珍都有參與。（ig@dr_maret_lee）

彭健新與太太一向好恩愛。（微博@彭健新）

鄺美雲。（微博@彭健新）

阿倫和克勤都有留言送上生日祝福。（微博@彭健新）

早前彭健新在活動有為「叛變」傳聞解畫，指自己本身是明星足球隊成員，但跟阿叻又是由細玩到大的朋友，所以「邊度需要我，我梗過去」。但當問到「明星足球隊」和「精裝明星足球隊」同時邀請他幫忙，會如何決擇？彭健新笑言會看誰的說話比較「啱聽」，說：「平時阿倫好實在，嚴肅好多，阿叻就好笑，成個場面好歡樂，佢哋兩個莊諧並重，如果兩班人一齊踢波就好睇喇。」

彭健新表示阿倫和阿叻由10幾歲開始夾band，從未爭吵過，相信大家將來會見到他們「和好如初」，還爆自己幫阿叻的球隊表演唱歌後，阿倫曾問他感覺如何，似乎是夾在中間要為雙方「傳話」。

陳百祥與譚詠麟曾是知己好友。(微博圖片)

+ 6

當中竟然有溫拿成員判變，令人意外！（微博照片）

前溫拿成員！（截圖）